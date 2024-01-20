Синоптики рассказал, где на выходных в Беларуси циклон «перепрыгнет» 20.01.2024, 10:40

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И к чему это приведет.

Белгидрометцентр озвучил прогноз погоды на выходные и рассказал, с какой погоды начнется следующая рабочая неделя. Синоптики пообещали белорусам приход очередного циклона из Балтии, из-за которого в некоторых районах страны ожидаются сильные снегопады, а также сохранение температурных «качелей»: где-то столбики термометров днем покажут +2°С, а в некоторых районах ночью могут опуститься до -19°С.

В субботу, 20 января, в западных районах Беларуси ожидается сильный снег с сильным порывистым ветром, из-за чего Белгидромет объявил по Гродненской области оранжевый уровень опасности (в остальных областях введен желтый уровень из-за гололедицы).

Погодные условия в этот день, по данным синоптиков, обусловит «частный циклон, смещающийся с Балтийского моря». Повсеместно ожидается облачная погода и гололедица на дорогах, а температура ночью в диапазоне -4..-10°С (по востоку — до -13°С), днем — в диапазоне -5..+1°С.

Согласно прогнозу численной модели ECMWF, этот частный циклон «Н» достаточно «быстро проскочит территорию Беларуси», и уже после полуночи в воскресенье, 21 января, «выйдет за ее пределы через Гомельскую область».

«Опять территория Беларуси окажется в промежуточном гребне высокого давления. Похолодает. К вечеру воскресенья -6..-14°С», — предупредили авторы телеграм-канала о погоде «Надвор’е».

Согласно прогнозам Белгидромета, 21 января ночью сохранится влияние «заполняющегося циклона, смещающегося на северо-восток Украины», а днем — холодной воздушной массы. Слабые метели ожидаются лишь ночью, днем — преимущественно без осадков, за исключением юго-востока, где небольшой кратковременный снег может пройти также и днем. Гололедица и северный порывистый ветер ожидаются в ночные часы (по юго-западу — сильный порывистый, днем неустойчивый умеренный), а температура — заметно ниже предыдущего дня. Так, ночью минимальная температура составит -7..-14°С (при прояснениях — до -15..-18°С). Даже в южных регионах Беларуси столбики термометров могут опуститься до -6°С. Днем, по прогнозам синоптиков, будет не более -1..-8°С.

Погода в понедельник, 22 января, будет зависеть от малоактивных фронтальных разделов, которые, по данным Белгидромета, к этому моменту будут смещаться с Западной Европы.

«Местами, преимущественно по северо-западу республики, пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег, ожидаются слабые метель и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти порывистый, днем местами сильный порывистый», — рассказали в Белгидромете.

Ночная температура ожидается от -4°С по западу до -14°С по востоку (по восточной половине Беларуси при прояснениях — до -15..-19°С), а максимальная дневная — от -5°С до +2°С.

В МЧС предупредили о возможных затоплениях мостов и дорог

Также в Белгиромете предупредили о приближении или превышении опасных высоких отметок уровня воды на некоторых притоках Припяти и Немана:

не реке Случь у агрогородка Ленин и

на реке Птичь у деревни Першая Слободка,

на реке Щара у Слонима.

По данным МЧС, в отдельных районах Гомельской и Могилевской областей уже сейчас фиксируются затопления мостов и участков автодорог и в ближайшие дни существенных изменений ситуации к лучшему не прогнозируется.