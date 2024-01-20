В центре Минска «исчезло» известное здание 1 20.01.2024, 10:49

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Загадочные события вокруг него начали происходить еще с осени.

Еще осенью минчане обратили внимание, что на улице Максима Богдановича перестал работать супермаркет «Санта». Оказалось, большое административное здание, в котором были офисы и супермаркет, определили под снос. Причина — прокладка третьей линии метро.

Работа над разбором здания закипела с первых рабочих дней января. Сегодня большей части дома уже нет. Realt.by посмотрел, как сносят знакомое многим бордовое здание.

Когда-то это здание по улице Веры Хоружей, 25/1 было частью Минской мебельной фабрики. В нулевых и десятых годах бывшие производственные помещения реконструировали под офисы, а в 2019-м году на первом этаже здания открыли магазин. Флагманский супермаркет «Санта» площадью около 1000 квадратов проработал четыре года. Кроме продуктового магазина, в здании на пересечении двух транспортных артерий работали кафе, шаурма, небольшие магазинчики и офисы.

Ну, а с началом 2024-го история бордового дома подошла к концу. Причина — расширение Зеленолужской линии метро. Согласно планам градостроителей станция «Комаровская» разместится как раз на пересечении улиц Веры Хоружей и Максима Богдановича.

Сейчас рабочие уже разобрали две части здания. После будут демонтировать помещения бывшего супермаркета.

К слову, под снос определен только первый корпус постройки — крыло, которое находится ближе к улице Старовиленской, останется на своем месте. Кстати, во время строительства по расчищенной территории пройдет объездная дорога.

Собственно строительство метро начнется уже весной этого года. Сейчас на втором участке третьей линии ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций, а к основному этапу строительства от станции «Юбилейная» до «Парка Дружбы народов» начнут в мае. Всего метростроевцам предстоит проложить около девять километров тоннелей в двух направлениях.

Для прокладки третьей линии метро под экскаватор в 2023-м году пошло здание «Приорбанка» и трехэтажного жилого дома на улице Машерова.