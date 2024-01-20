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Бои в Брянской области: РДК показал, как уничтожил из засады технику и отряд ФСБ

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  • 20.01.2024, 10:58
  • 3,896
Бои в Брянской области: РДК показал, как уничтожил из засады технику и отряд ФСБ

Добровольцы опубликовали видео рейда.

Российский добровольческий корпус (РДК) провел успешную спецоперацию на территории Брянской области РФ. Тогда удалось захватить и уничтожить транспорт противника. В РДК показали видео этой операции.

О случившемся стало известно 19 января, когда в российских телеграмм-каналах появилась информация с российско-украинской границы.

Россияне утверждали, что в Суземском районе Брянской области в засаду вражеской диверсионно-разведывательной группы попала автомашина «Урал» МО.

Российский добровольческий корпус опубликовал кадры захвата и уничтожения транспорта врага.

«Наши разведчики провели дерзкую операцию во время которой уничтожили «Урал» 4320 Мо России и личный состав пограничных сил ФСБ»,

– говорится в сообщении.

По информации РДК, для некоторых эта операция стала первой. Теперь они имеют полноправный статус бойцов в составе корпуса.

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