Песков чуть не поссорился со Следственным комитетом РФ 20.01.2024, 11:07

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Из-за протестов в Башкортостане.

В городке Баймак в Башкортостане 17 января прошли протесты в поддержку активиста Фаиля Алсынова. Впрочем, приговор получил и сам активист, и пришедшие его поддержать.

Протесты продолжились и 19 января, но уже в столице Башкортостана Уфе. Российские независимые эксперты говорят, что в Башкортостане недовольны действиями главы республики, хоть он и является этническим башкиром. Протесты были еще в 2020 году из-за добычи известняка на горе Куштау.

Как в Кремле комментируют протесты в Башкортостане

«Я бы не согласился с формулировкой «массовые беспорядки» и «массовые протесты». Там нет массовых беспорядков и массовых протестов,

– высказался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он сказал, что это «отдельные проявления, которые скорее относятся исключительно к компетенции местных властей и органов правопорядка». И категорически отрицал их массовость.

Что интересно, это полностью противоречит позиции Следственного комитета РФ, возбудившего дело по статье о массовых беспорядках из-за протестов в Баймаке, отмечает «24 Канал».

Песков сбивчиво пояснил, что «в этом случае использовал не юридический термин, а термин, определяющий количество участвовавших людей». А «в неюридическом плане» не согласен, что это массовые акции.