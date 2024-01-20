Лукашисты расстроились из-за низких цен на знаменитом рынке под Минском 20.01.2024, 11:16

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И высадили «десант» с проверкой.

МАРТ решил проверить работу рынка «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском.

Об этом заявил глава этого ведомства Алексей Богданов во время конференции «Республиканский клуб директоров».

«Наш десант высадился с проверкой в Таборах», — отметил Алексей Богданов на вопрос одного из предпринимателей, не отслеживают ли чиновники цена на этом рынке.

«У бизнеса возникли вопросы к тому, почему цены на некоторые товары, в том числе на фрукты, на этом рынке ниже, чем в торговых сетях», — заявил лукашист.

По словам министра, специалисты МАРТ должны были проверить работу этого рынка в пятницу, 19 января.

«Еще раз (хотим) посмотреть, как там ситуация, больше по порядку, чтобы сохранялся.

Правила торговли и ценообразование», — уточнил министр насчет проверок рынка «Новый Лебяжий».

По его мнению, у рынков есть возможность установить более выгодные цены на некоторые товары, чем торговые сети.

«Магазины, супермаркеты — там поток скоропортящейся продукции другой. Привезти товар в магазин, в условный «Евроопт» требует определенных правил игры», — сказал министр.