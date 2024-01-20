Предательница Украины Анна Asti сбежала из России после скандала в «Мутаборе» 20.01.2024, 11:20

4,876

Стали известны дальнейшие планы одиозной певицы.

Предательница Украины Анна Asti, родом из Черкасс, сбежала из России вместе с мужем после отмены концертов из-за «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой.

Предательница решила переждать, пока скандал утихнет, чтобы снова вернуться и развлекать российскую «элиту».

Как сообщают российские СМИ, вынужденный отпуск артистки продлится до марта. Где именно сейчас находится Asti, неизвестно, однако отмечается, что Россию она с мужем покинула самолетом.

С отменой концертов прейскурант на выступления Анны Дзюбы (настоящее имя певицы) оскудел: цены на корпоративы певицы значительно снизились. До скандала гонорар предательницы Украины составлял около четырех миллионов гривен, сейчас он едва достигает трех миллионов.

Известно, что самый масштабный концерт Asti, который должен был пройти в январе на одном из крупных курортов России, был перенесен на начало 2025 года. Также на март был запланирован тур предательницы, однако состоится ли он – под вопросом.