Воспитанные лоси уступили дорогу автомобилю под Гомелем 20.01.2024, 11:30

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Видеофакт.

Утром 19 января директору Хойникского лесхоза Александру Дегтярику по дороге в деревню Партизанская удалось снять на видео двух лосей, чинно «прогуливавшихся» по трассе, сообщает Onliner.by.

Животные в итоге уступили дорогу автомобилю, свернули и скрылись в лесу.

Большое количество снега не нравится представителям вида. Возможно, на дорогу они вышли в поисках малоснежных мест.

К сожалению, лоси часто становятся виновниками в ДТП, нередко со смертельным исходом.