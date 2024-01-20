В Украине ответили на статью FT о планах РФ захватить Киев 20.01.2024, 11:34

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Паниковать не стоит.

Издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится о планах России провести большое наступление и захватить четыре области Украины, а также Харьков и Киев.

В Центре стратегических коммуникаций заявили, что паниковать из-за таких публикаций не стоит.

«Звучит, конечно, страшно и отдает паническими настроениями. Но, по сути, ничего нового журналисты не сказали. Очевидно, что Путин не отказался от идеи захватить всю Украину и продолжает бросать весь имеющийся ресурс на фронт», — отметили в ЦСК.

При этом в Центре отметили, что планы Кремля не сбудутся, поскольку Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону. Более того, Киев надежно защищен.

В ЦСК напомнили, что российские оккупанты не смогли дойти до Киева в начале 2022-го, когда украинская армия была слабее и менее вооружена, поэтому сейчас им это не удастся и подавно.

«Вместо того чтобы паниковать и накручиваться, помогайте Силам обороны: донатьте, волонтерьте, распространяйте важную и проверенную информацию», — добавили в Центре.