Стало известно, что навсегда разделило людей, рожденных до и после 1998 года 20.01.2024, 11:37

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Причем последние едва ли слышали этот звук.

Видео пользователя TikTok завирусилось после того, как он сказал, что существует «один звук», который навсегда разделил людей, родившихся до и после 1998 года. Причем те, кто родился после этого года, вероятно, даже не знакомы с этим звуком, пишет Daily Mail.

В своем видео, которое набрало более 300 000 тысяч просмотров мужчина использовал один единственный звук, также известный как «рукопожатие». Речь идет о звуке во время подключения модема к телефонной линии для обеспечения доступа в Интернет.

По мнению пользователя, именно этот звук навсегда разделил более старые и новые поколения. Любопытно, что под постом появились тысячи комментариев от людей, которые помнят этот звук или слышали о нем, однако также много комментариев от пользователей, не знающих, что это такое.

Коммутируемый доступ появился в 1990-х — середине 2000-х годов и использовался для доступа в Интернет путем подключения модема к домашней телефонной линии через своего интернет-провайдера (ISP).

При загрузке компьютера пользователю необходимо было позвонить по номеру телефона провайдера, используя свой компьютер и модем. Далее интернет-провайдер отвечал на звонок и подключался к модему, издавая серию звуковых сигналов — тот самый звук, разделивший поколения на «до и после». Отметим, что серия звуковых сигналов, как правило, длилась около 30 секунд или дольше.

Как только интернет-провайдер подтверждал учетную запись, пользователю предоставлялся доступ в Интернет. Впрочем, он резко терялся, если кому-то в доме пришло в голову снять трубку стационарного телефона.

В середине 2000-х коммутируемый доступ отошел на второй план, поскольку технологии интернет-компаний существенно продвинулись, а потому попросту не могли поддерживать технологию коммутируемого доступа. По словам исследователей, тогда появились широкополосные соединения и у людей наконец-то появилась более быстрая альтернатива.

С тех пор ситуация сильно изменилась и сегодня пользователи ожидают сверхбыстрых и высоких скоростей, а также могут получить доступ к Интернету почти из любой точки земного шара. Именно поэтому звук коммутируемого доступа и считается переломным, разделившим мир на «до и после».