Украинский генерал: Войска РФ в двух областях могут попасть в полуокружение 20.01.2024, 11:54

Названо условие.

Плацдам Сил обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области является сверхважным. Прежде всего так оттягиваются войска с Запорожского направления, где враг пытается активно вести боевые действия.

Об этом во время чата на «Главреде» заявил генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам больше всего российское командование передислоцирует с Запорожского направления именно воздушно-десантные войска РФ.

«Мы знаем, что дивизия, контролируемая командующим Воздушно-десантных войск России Теплинским, постоянно пытается сбросить наш десант в Днепр, но ей это не удается. Мы усиливаем наши возможности, обеспечиваем наших десантников вооружением, техникой и огневыми средствами, чтобы они могли держать позиции. И во многих секторах они успешно уничтожают врага», - указывает он.

Генерал делает вывод, что даже большая дивизия РФ не может справиться с несколькими сотнями украинских десантников.

«Возможно, на перспективу стоит планировать более мощные десантные операции и удары с тыла в Херсонской области. Раньше, летом, это были бы чрезвычайно мощные действия. Это были бы те самые нестандартные действия, о которых я говорил, то есть не прямое продвижение в сторону минных полей, а удары Силами специальных операций и десантными войсками с флангов, в тылах», - добавил Маломуж.

Николай Маломуж указал на то, что операции такого типа позволили бы нам расширить плацдарм в Херсонской области, а также перерезать логистический коридор в Крым.

«А это создало бы перспективу полуокружения группировки врага в Херсонской и Запорожской областях. Вот почему этот плацдарм имеет огромное значение для нас. Поэтому мы там не отступим и будем усиливать группировку наших войск, а потом постараемся перерезать восточный и южный коридоры, чтобы не было поддержки ни Херсонской группировки врага, ни Запорожской», - резюмировал генерал армии Николай Маломуж.