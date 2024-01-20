В Беларуси впервые начали продавать страховки в юанях 20.01.2024, 12:02

Но есть нюанс.

Предприятие «Стравита» с 1 декабря 2023 года начало заключать договоры страхования в китайских юанях. Это возможно при страховании жизни и дополнительной пенсии, пишет Office Life.

Клиенты, которые выберут китайский юань в качестве валюты страхования, смогут осуществлять уплату всех страховых взносов в белорусских рублях. Страховые выплаты в этом случае также будут производиться в белорусской валюте.

Все расчеты будут осуществляться по официальному курсу Национального банка на дату перечисления денежных средств.

Китайская валюта становится все более популярной в Беларуси и как средство расчетов, и в целях сбережения. В ноябре 2023-го Нацбанк сообщал, что в экспортно-импортных расчетах доля юаня превысила 10%.