У Путина с Лавровым «аналогов нет» Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

20.01.2024, 12:10

Британия шокировала пропагандистов Кремля.

С печалью отмечаем признаки гонки вооружений, устроенной вследствие деятельности отравителей мира - Путина-Лаврова.

Демонтаж великой внешней политики Михаила Горбачева, «нового мышления» давно закончен, но его благоприятные последствия для России продолжались десятилетия. Теперь РФ все дальше уходит от той эпохи надежд.

Как вы помните, оружие «аналогов нет» - один из главных мемов пропаганды. В прошлые годы Путин и пропагандисты регулярно о чем-то таком сообщали. Судить о реальной эффективности «аналогов нет» сложно – верить на слово причин нет, а проверить невозможно.

И вот сегодня прогремела ответная новость - Великобритания провела успешные испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire. Следует уточнить, что цели, которое способно поражать это оружие, должны находиться в пределах прямой видимости.

Испытания были проведены на американском полигоне, что показательно с точки зрения единства действий западных стран.

«Испытания продемонстрировали способность комплекса поражать воздушные цели на соответствующих дальностях, что является важным шагом на пути к принятию этой технологии на вооружение» - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Самое удивительное, что содержится в информации – стоимость нового оружия. Сообщается, что один выстрел обходится менее чем в £10. Для сравнения — стоимость ракеты Sea Viper, которую британские силы использовали для поражения беспилотников в Красном море, - £1 млн.

Все это нуждается в проверке, но если со временем такое оружие будет поставлено на вооружение и будет эффективно, скажем, против дронов и крылатых ракет, то в сочетании со стоимостью его использования, это будет серьезный шаг вперед в оборонительных технологиях.

Привет пропагандистам «аналогов нет».

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»