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В России сорвали концерт дочери Пугачевой из-за «финансирования ВСУ»

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  • 20.01.2024, 12:44
  • 4,832
В России сорвали концерт дочери Пугачевой из-за «финансирования ВСУ»

Против певицы ополчились доносчики.

Концерт Кристины Орбакайте - российской певицы, дочери Аллы Пугачевой, который должен был состояться в городе Улан-Удэ (столица Бурятии, республики в составе РФ), отменен.

Орбакайте не сможет выступить в физкультурно-спортивном комплексе из-за якобы мнения граждан и бурятских общественных организаций, пишет ТАСС, ссылаясь на сведения Министерства спорта и молодежной политики Бурятии.

«В марте 2024 года московские организаторы планировали провести в Улан-Удэ концерт… Орбакайте. Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации. Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт… не состоится», - отметили в ведомстве.

Дочь Пугачевой в Бурятии должна была дать концерт 13 марта.

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