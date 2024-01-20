Вкус из детства: как приготовить настоящую домашнюю сгущенку за 15 минут 1 20.01.2024, 12:53

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Понадобится всего три ингредиента

Если вы думаете, что приготовить сгущенку очень сложно и это занимает весь день, то не спешите с выводами.

На самом деле сделать это можно за 15 минут, а понадобится всего 3 ингредиента.

Вареная сгущенка - рецепт

Ингредиенты:

400 г молока,

400 г сахарной пудры (сахар не подойдет)

40 граммов сливочного масла.

Приготовление: Берем большую кастрюлю или сковородку с высокими бортами, добавляем туда все ингредиенты и ставим на небольшой огонь. Надо довести смесь до закипания, помешивая ее, когда закипит - варить еще 10 минут на среднем огне. Важно не переварить сгущенку, иначе она будет очень густая. Пока сгущенка варится, возьмите большую миску с водой или льдом. В отдельную банку перелейте сгущенку и поставьте в миску с водой. Банку не закрывайте, а сгущенку мешайте. Когда она нагреется, измените ее, сделайте это несколько раз. Сгущенка должна полностью остыть.