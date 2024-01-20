Ювелирная работа ВСУ: появились неожиданные подробности ликвидации «русского Моисея»
- 20.01.2024, 13:04
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Дерзкого оккупанта уничтожили украинские морпехи.
В Вооруженных силах Украины рассказали, что российской захватчик «Моисей» был ликвидирован на Левобережье вместе со своими сослуживцами на Херсонщине.
Как рассказали в ВМС ВСУ, оккупант, который был в составе расчета ударных беспилотников, ликвидирован на левобережье Днепра.
«Военные 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили вражеский расчет ударных БПЛА на левом берегу Днепра», - говорится в сообщении.
Украинские военные также обнародовали видео, на котором зафиксирована ювелирная работа остроградцев.
Как отмечается, позже стало известно, что в результате попадания по пункту управления ударными БПЛА погибли как минимум три человека и почти столько же получили ранения.
«По информации из открытых источников, среди тех кто отправился на «концерт у Кобзону» был и старший группы расчета на позывной «Моисей», - отмечают в ВМС ВС Украины.
19 января стало известно, что на войне в Украине ликвидировали российского оккупанта Эдуарда, который вел в Telegram канал «Моисей. Сводка с фронта».
Он опубликовал последнее сообщение несколько дней назад. В частности, 17 января захватчик написал: «В крынках ад….». Уже 19 декабря его жена сообщила о его гибели. Женщина пишет, что обстоятельств его гибели не знает.
Захватчик был оператором беспилотных летательных аппаратов, а также собирал деньги на БПЛА для армии РФ. Российские «военкоры» пишут, что он выслеживал украинские лодки и катера на Херсонщине.