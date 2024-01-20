Политзаключенного Дмитрия Дашкевича полгода продержали в бетонной клетке 20.01.2024, 13:11

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Сейчас его снова поместили в штрафной изолятор.

Политзаключенного Дмитрия Дашкевича в Жодино держали в карцере с июля до января. Сейчас его снова поместили в штрафной изолятор.

Об этом сообщила его жена, Анастасия Дашкевич.

«Дмитрий пробыл в Жодино полгода в бетонной клетке. Все время в карцере: от июля и до января. Сейчас его перевели снова в Новосады. Туда же, где на него завели уголовное дело. Сейчас он снова в СИЗО, где жалуется на дикий холод. Говорит, что ему приходится по 8 раз за ночь вставать на зарядку, чтобы согреться. А за это ему составляют рапорты, что он не лежит после отбоя», — написала жена политзаключенного.

Дмитрия Дашкевича задержали в апреле 2022 года. Вместе с женой Анастасией его обвинили в участии в акции протеста 23 августа 2020 года. 14 июля 2022 года Дмитрию назначили 1,5 года колонии, а Насте — 3 года «домашней химии».

Однако в июле 2023 года Дмитрий на свободу не вышел. Его оставили за решеткой якобы за злостное неповиновение требованиям администрации колонии. В сентябре Дмитрию Дашкевичу добавили год строгого режима.