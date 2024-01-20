Буданов заинтриговал «горячими» новостями по Крыму 20.01.2024, 13:32

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На что нацелились ВСУ?

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина будет проводить больше операций в оккупированном Крыму, чтобы разрушить логистику российских войск, сообщает Financial Times.

В комментарии газете глава ГУР сказал, что для Украины важно продолжать давить на силы РФ, особенно в Крыму. В частности, с помощью воздушных атак, ударов морскими дронами и тайных спецопераций.

«Наши подразделения неоднократно заходили в Крым [в прошлом году]», — сказал Буданов.

Впервые о проникновении украинских бойцов в Крым сообщили в конце лета 2023 года. 24 августа около 5 утра на полуострове произошел бой с участием авиации. Позже стало известно, что подразделения ГУР при взаимодействии с ВСУ осуществили высадку.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что в результате спецоперации ГУР при поддержке Военно-морских сил Украины в Крыму разведчики повредили четыре быстроходных катера и ликвидировали не менее 30 россиян.

4 октября рассказали, что спецназовцы снова десантировались в Крыму и ударили по российским оккупантам.