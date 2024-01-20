В Минобороны Украины назвали главное условие завершения войны с РФ 20.01.2024, 13:40

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Страна-агрессор не должна стать исключением.

Замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что война России и Украины должна завершиться переговорами и отказом страны-агрессора от ядерного оружия.

Гаврилюк отметил в интервью Tagesspiegel, что все войны в мире заканчиваются переговорами, в связи с чем война между Украиной и Россией не должна стать исключением.

По словам замминистра обороны Украины, при подписании любого документа Россия должна отказаться от ядерного оружия. Война завершится возвращением всех территорий Украины, впрочем, необходимо создать механизм, который сделает невозможным повторное нападение врага.

«Будут подписаны соглашения - с одной стороны коалицией государств, которые поддерживают Украину, и Россией с другой стороны. И этот документ должен содержать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство - угроза миру», - пояснил заместитель министра обороны Украины.