В минской «элитке» продают дом на крыше 20.01.2024, 13:49

Как выглядит и сколько стоит необычная недвижимость.

Сайт realt.by вспомнил про элитный дом, который спрятался среди советских двухэтажек в микрорайоне неподалеку от Парка Челюскинцев.

Эти уютные дворы активно уплотняли в двухтысячных, тогда здесь построили сразу несколько многоэтажных домов. Один из них — жилой многоквартирник в Инструментальном переулке. Помимо подземного паркинга, огороженной территории и консьержа, в этом доме есть и свой пентхаус с террасой. Причем, в отличие от подобных квартир в других комплексах, здесь «дом на крыше» обжит и кстати, сейчас продается.

В этом уголке Минска в 50-х годах возвели целый массив двухэтажек для работников Минского завода «Ударник» и других предприятий. Правда, если 70 лет назад район Парка Челюскинцев был окраиной города, то теперь это — самый центр столицы. Устаревшие двухэтажки в районе улицы Кузьмы Черного и бульвара Толбухина начали сносить еще 20 лет назад, и этот процесс продолжается до сих пор.

Особенно активно территория неподалеку от проспекта Независимости застраивалась в нулевых. Здесь буквально за несколько лет выросло сразу несколько жилых комплексов от разных застройщиков — тут строили и такие предприятия как «Минскстрой» и «Белреконструкция», и менее известные компании, как «Канимис» и другие. Объединяло все новостройки два фактора — нетиповая архитектура и высокая стоимость метра.

Именно таким получился и дом в Инструментальном переулке. Это кирпичное здание возвели в 2007 году. Дом получил переменную этажность (от 7 до 9) и вентфасад.

Новостройка уже со старта позиционировалась как жилье премиум-класса. Территория у дома — огороженная, есть свой паркинг с выделенными местами, подъезды с консьержем, бесшумные лифты, видеонаблюдение, по 3 квартиры на этаже.

Расположение у дома — просто топ. Отсюда можно пешком дойти до Парка Челюскинцев и Ботанического сада, в двух шагах от дома − станция метро, а также многочисленные кафе, рестораны, фитнес-центры, детские сады, гимназии, школы, университеты, отделения банков, медцентры, магазины, аптеки и салоны красоты.

Сейчас в доме продаются две квартиры.

Один из вариантов — трехкомнатная квартира на высоком первом этаже. У трешки − оригинальная планировка с большой гостиной. Общая площадь квартиры насчитывает 112 квадратных метров. Жилье состоит из кухни-гостиной и двух спален. В трешке сделан качественный ремонт: полы − паркет, плитка с подогревом (коридор, кухня, санузлы, балкон). В санузлах − импортная сантехника, сместители Grohe, инсталяция Jacob Delafon, итальянская плитка. Встроенная кухня оборудована импортной бытовой техникой (Bosh, Аriston). Есть гардеробная, металлическая входная дверь, счетчики воды. За квартирой, кстати, закреплено машино-место. Стоимость квартиры — 175 тысяч долларов (1561 доллар — за метр).

Еще одно предложение — эксклюзив: сейчас в доме продается пентхаус с огромной террасой на крыше. Площадь этой квартиры, расположенной на двух последних этажах дома, составляет 210 квадратных метров. На первом уровне разместилась гостиная зона, две просторные спальные комнаты, вместительная кухня, санузел и гардеробная. На втором уровне − спальная комната, санузел, кабинет, гардеробная и шикарная терраса площадью 151 (!) квадратный метр.

На террасе новые хозяева могут организовать бассейн, зону отдыха с барбекю, мини-сад, домашний кинотеатр, сауну, зону SPA и прочее.

В квартире − панорамное остекление, окна «в пол», большое количество естественного освещения, высота потолков от 3 метров. Пентхаус полностью готов к проживанию и укомплектован необходимой мебелью и техникой. Бонусом к квартире идут два парковочных места перед домом. Стоимость пентхауса — 389 тысяч долларов (1852 доллара — за метр).