HIMARS эффектно уничтожил российский «Град» на юге Украины
- 20.01.2024, 13:53
Огромный огненный «танец» показали на видео.
Украинские военные эффектно уничтожили российскую реактивную систему залпового огня «Град». Для этого украинские защитники использовали американский HIMARS.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.
«HIMARS отправил вражескую РСЗО «Град» в огромный огненный танец», - говорится в сообщении.
На видео показана боевая работа защитников юга Украины. Военным удалось обнаружить и уничтожить «Град».
В результате атаки украинских бойцов вражеская техника была полностью уничтожена.