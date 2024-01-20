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HIMARS эффектно уничтожил российский «Град» на юге Украины

  • 20.01.2024, 13:53
HIMARS эффектно уничтожил российский «Град» на юге Украины

Огромный огненный «танец» показали на видео.

Украинские военные эффектно уничтожили российскую реактивную систему залпового огня «Град». Для этого украинские защитники использовали американский HIMARS.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.

«HIMARS отправил вражескую РСЗО «Град» в огромный огненный танец», - говорится в сообщении.

На видео показана боевая работа защитников юга Украины. Военным удалось обнаружить и уничтожить «Град».

В результате атаки украинских бойцов вражеская техника была полностью уничтожена.

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