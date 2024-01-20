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Роналду и Ибрагимович показали свои новейшие кроссоверы Ferrari

  • 20.01.2024, 14:02
Роналду и Ибрагимович показали свои новейшие кроссоверы Ferrari

Как выглядят недавно купленные авто звездных футболистов?

Новый Ferrari Purosangue уже успел стать самой популярной моделью марки и пользуется спросом среди знаменитостей. Недавно первый кроссовер Ferrari приобрели сразу два звездных футболиста – Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович. Фото и видео со спортсменами и их Ferrari появились в соцсетях.

Златан Ибрагимович был замечен за рулем Ferrari Purosangue в центре Милана – он отправился на нем на шопинг со своей девушкой. Футболист подарил себе на день рождения кофейный кроссовер с бордовым салоном.

У Златана Ибрагимовича традиция – каждый год он балует себя на день рождения новеньким Ferrari. Ранее спортсмен подарил себе Ferrari SF90 Stradale, Monza, Daytona и 812 Competizione.

А Криштиану Роналду недавно показал новый Ferrari Purosangue в своем Instagram. Кроссовер пополнил его огромную автоколлекцию, включающую Bugatti Centodieci, Veyron и Chiron, McLaren Senna и несколько Rolls-Royce.

Напомним, что кроссовер Ferrari Purosangue стоит от 390 000 евро. Четырехместное авто оснащено 6,3-литровым 725-сильным V12 и способно разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 310 км/ч.

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