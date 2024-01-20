В Чехии обанкротился местный Соловьев 20.01.2024, 14:10

Пропагандист был связан с другом Кремля Земаном.

Чешский общенациональный медиа-холдинг «Баррандов» прекратил вещание в ночь на субботу 20 января. Его совладельцем был «соловьев» местного розлива - Яромир Соукуп.

Он долгое время был союзником тогда еще президента Чехии Милоша Земана, известного дружескими связями с Кремлем, пишет российский аналитик Иван Преображенский.

В прошлом у Земана на телеканале Соукупа была даже персональная передача. Обвиняли Яромира Соукупа и в одностороннем освещении парламентских и президентских выборов. Традиционно он в своих эфирах склонялся в сторону местных национал-популистов из партии Томио Окамуры. Пользовались его эфирами и чешские коммунисты, на последних выборах впервые не попавшие в нижнюю палату парламента.

Естественно такой «крен» вызывал подозрения в том, что Соукуп получает финансирование от пророссийских сил, к которым все эти политики и партии и относились как минимум до начала полномасштабной агрессии России против Украины в феврале 2022 года. С тех пор российское финансирование в Чехии захирело усилиями местных властей, особенно МИДа республики.

Однако нельзя сказать, чтобы оно полностью прекратилось. Разве что получать его начали другие люди. Ну а Соукуп, видимо, вместе со всеми, кто был связан с политическими группами, объединявшимися вокруг фигуры Милоша Земана, от финансовых потоков с востока оказался отключен за ненадобностью.

В итоге, давно висевшая над ним опасность банкротства стала реальностью. У телеканалов банально отключили электричество за неуплату.

Не помогла и покупка бизнесменом Яном Чермаком, специализирующимся на спасении предбанкротных фирм, половины компании Médée, владеющей Barrandov TV. Кстати, Медея, по имени которой во французской транскрипции названа фирма, в древнегреческой мифологии была царицей-волшебницей, которая помогла Ясону завладеть Золотым руном и обладала искусством околдовывать - чем не пропаганда?