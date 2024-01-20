Пенсии, цены, налог на «роскошь»: чего ждать белорусам в 2024 году 4 20.01.2024, 14:13

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В Минске озвучили ответы.

Сегодня в Минске состоялся Республиканский клуб директоров — «диалог» между бизнесом и властями.

К дискуссии было приглашено руководство Нацбанка, Минэкономики, Минфина, МАРТ, Минздрава, Минсельхозпрода, Минтруда. Также присутствовали широкие круги белорусского бизнеса.

Сайт onliner.by опубликовал основные тезисы мероприятия.

О ценовом регулировании

В Беларуси сегодня примерно 85% товаров на рынке подвержены ценовому регулированию. Глава МАРТ, Алексей Богданов, сказал, что в этом году они не собираются отменять постановление №713. Он объяснил, что эти правила влияют на цены не только как экономический, но и как социально-экономическо-политический инструмент.

Богданов согласился, что для производителей, которые могут объяснить свои цены, регулирование более гибкое, в то время как для других участников рынка правила строже. Он отметил, что статистика показывает, что больше всего регулирование затрагивает торговые организации. Еще в феврале 2023 года их прибыль составляла всего 0,4%, но уже к осени она выросла до примерно 1,2%.

Министр сказал, что МАРТ не утверждает цены, это решают местные органы. В конце прошлого года правительство изменило законы о ценах и с 1 января 2024 года установило новые правила для уведомления о ценах на новые товары. В свою очередь в Минэкономики заявили, что к середине года они хотят убрать ценовое регулирование, хотя бы частично, и даже предложили некоторые альтернативы.

О ценах на медицинские услуги

Если цены на медицинские услуги не будут резко расти, то и Минздрав не планирует ужесточать контроль за ценовым регулированием на медицинские услуги. Об этом рассказал Дмитрий Калистратов, начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава.

По его словам, Минздрав не сторонник ужесточения ценообразования, потому что им важно, чтобы бизнес в медицинской сфере развивался, а врачи получали достойные зарплаты.

В то же время он добавил, что некоторые виды медицинских услуг имели проблемы с формированием цен. Например, цены на диагностические услуги и стоматологию были слишком высокими, как показала проверка со стороны органов. После введения контроля они провели анализ и обнаружили, что в клиниках с очень высокими ценами они заметно снизились, но немного поднялись на более доступные услуги.

О ставке рефинансирования

Андрей Категов, заместитель начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка, говорит, что Нацбанк видит уровень ставки рефинансирования в районе 9—9,5%. Он предлагает ориентироваться на этот уровень, так как вероятность изменения ставки невысока.

Стоимость долгосрочных депозитов для физических лиц оценивается примерно в 10—11%. Банки будут стимулировать формировать свою базу с использованием устойчивых ресурсов, таких как безотзывные депозиты на срок более года. Эти депозиты должны расти быстрее. Для юридических лиц ставки по новым кредитам будут составлять 8,5—9,5%.

Нацбанк считает, что текущие процентные ставки для депозитов и кредитов минимальны для обеспечения процесса сбережения. Снижение ставок ожидается не раньше конца 2024 года.

Банки будут приоритетно финансировать проекты с высокой инвестиционной отдачей. В отношении потребительского кредитования, которое росло в прошлом году быстрее, чем ожидалось, каждый банк будет применять свою стратегию для его развития. Важно отметить, что сегмент потребительских кредитов будет сохранен для поддержки отечественных производителей.

Про инфляцию

Нацбанк хочет, чтобы уровень инфляции был ниже. Их цель — не более 6% в 2024 году, но они стремятся к еще меньшему значению — примерно 5% к концу года. В пятилетней программе развития также предполагается, что инфляция будет около 5%. Об этом рассказал Андрей Категов.

Налог на сверхприбыль

Налог в 25% на доходы свыше 200 тыс. рублей не коснется большинства наемных работников, в основном, это затронет владельцев компаний, отметил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. Это изменение налогов имеет некоторые инструменты, способные минимизировать такое повышение налогов, например, снижение ставок налога при получении дивидендов.

Он также отметил, что дефицит бюджета по итогам 2023 года сведен к минимуму, что свидетельствует о том, что экономика адаптировалась. Налоговая нагрузка на 2024 год прогнозируется на уровне 23,8% к ВВП. Это чуть ниже целевого показателя в программе социально-экономического развития — 26%. Планомерное снижение налоговой нагрузки с 2016 года связано с изменением структуры бюджетных платежей. Перераспределение прибыли через бюджет может способствовать поддержке экономического роста.

О пенсиях

Минэкономики прогнозирует, что пенсии в стране в 2024 году будут расти опережающими темпами по сравнению с реальными доходами населения. По итогам 2023 года рост пенсий в номинальном выражении составил более 16%, в реальном —10,6%, сообщил Андрей Картун.

По его словам, в 2024 году планируется рост пенсионных выплат ускоренными темпами при условии сохранения благоприятной ситуации в экономике. Картун уточнил, что рост реальных доходов населения в 2024 году ожидается на 3,5%. В части пенсий установлена планка в 80% от средней зарплаты по стране.

Минтруда сейчас не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста.

О налоговых процессах

МНС Беларуси собирается упростить налоговые процессы. С этого года заполнять декларации по земельному налогу предварительно будут налоговые органы, сообщила замминистра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Организации получат проекты налоговых деклараций по земельному налогу в свой личный кабинет к 30 января. Если в заполненной форме информация верна, компании просто подпишут ее. Это изменение направлено на уменьшение административной нагрузки на плательщиков.

Хотя возможны ошибки на первых этапах, предприятиям предоставят время для проверки и коррекции информации. Подобные изменения также планируются для транспортного налога в 2025 году, и в будущем они могут быть распространены на налог на недвижимость.