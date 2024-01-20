СМИ: Абрамович тайно посетил одну из лучших московских больниц из-за проблем с сердцем 20.01.2024, 14:24

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Российский олигарх постарался максимально скрыть этот факт.

Российский олигарх Роман Абрамович тайно посетил одну из лучших московских больниц с жалобами на проблемы с сердцем.

По информации Mash, это случилось 16 января во время его делового визита в столицу, который бизнесмен не афишировал.

При обращении к медикам Роман Абрамович использовал псевдоним — чтобы его настоящие ФИО не засветились в системе. Лицо прикрывал шарфом, на глазах были солнцезащитные очки (в январе). Среди посещенных врачей — кардиолог, которому бизнесмен жаловался на проблемы с сердцем.

Основной же целью визита Абрамовича в Москву могла быть металлургическая и горнодобывающая компания Evraz, где у Аркадьича доля в 28,64%. Именно из-за нее суд ЕС отказывается снимать персональные санкции, о чем заявлялось в декабре. Вероятно, бизнесмен планирует «отдалиться» от компании.