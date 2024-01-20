Легендарный белорусский тренер послал российских пропагандистов вслед за «русским военным кораблем» 8 20.01.2024, 14:35

8,274

Александр Хацкевич жестко ответил провокаторам.

Легендарный белорусский футбольный тренер Александр Хацкевич, бывший наставник киевского «Динамо», возглавивший польский «Заглембе Сосновец», не подбирал слов в разговоре с российскими журналистами.

На Youtube-канале «Жизнь-малина» белорус откровенно сказал, что жалеет о поездке в Россию.

«Я признаю, что это моя поездка в этот ср*ный Волгоград, в эту ср*ную Россию», — сказал Хацкевич.

Российские журналисты «Высоты 102» пытались отговорить экс-тренера «Динамо» от своих слов, однако тот послал их как можно дальше.

— Как вы прокомментируете свое недавнее заявление по поводу России?

— Мне нечего тут комментировать. Ребята, идите на х##.

— Вы отказываетесь от своих слов?

— Вы меня вообще слышали? Какой «отказываюсь»? Идите на х##, — сказал Хацкевич.