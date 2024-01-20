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Легендарный белорусский тренер послал российских пропагандистов вслед за «русским военным кораблем»

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  • 20.01.2024, 14:35
  • 8,274
Легендарный белорусский тренер послал российских пропагандистов вслед за «русским военным кораблем»

Александр Хацкевич жестко ответил провокаторам.

Легендарный белорусский футбольный тренер Александр Хацкевич, бывший наставник киевского «Динамо», возглавивший польский «Заглембе Сосновец», не подбирал слов в разговоре с российскими журналистами.

На Youtube-канале «Жизнь-малина» белорус откровенно сказал, что жалеет о поездке в Россию.

«Я признаю, что это моя поездка в этот ср*ный Волгоград, в эту ср*ную Россию», — сказал Хацкевич.

Российские журналисты «Высоты 102» пытались отговорить экс-тренера «Динамо» от своих слов, однако тот послал их как можно дальше.

— Как вы прокомментируете свое недавнее заявление по поводу России?

— Мне нечего тут комментировать. Ребята, идите на х##.

— Вы отказываетесь от своих слов?

— Вы меня вообще слышали? Какой «отказываюсь»? Идите на х##, — сказал Хацкевич.

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