Заехали на характере: экипаж украинского Bradley рассказал, как разбил Т-90М «Прорыв» 4 20.01.2024, 14:43

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Для командира и механика-водителя это был второй боевой выход.

Во время боев на Авдеевском направлении украинские военные уничтожили российский танк Т-90М «Прорыв». Защитники Украины на БМП M2A2 Bradley обезвредили машину ВС РФ. В репортаже ТСН экипаж раскрыл детали.

Украинским бойцам на БМП M2A2 Bradley пришлось столкнуться с российским танком на расстоянии около 150 метров. В результате боя башню на Т-90М «Прорыв» заклинило, а саму машину добили FPV-дроном. Американской боевой машиной пехоты руководили командир-наводчик Сергей и механик-водитель Александр.

Журналисты отмечают, что для экипажа это был второй боевой выход на Bradley. В декабре Сергей только вернулся с учений из Германии.

«Я не передам, что такое, когда увидишь танк в прицел. Я говорил на учениях: «не дай бог, чтобы я увидел танк в прицел». Так сложилось, что увидел (смеется). Слишком близко. Там же первый экипаж приехал, но у них что-то не получилось. Тогда пришлось нам туда на характере заехать», — рассказывает командир Сергей.

Сначала вражеский танк били бронебойными снарядами, но возникли определенные трудности. Поэтому военным пришлось импровизировать и они решили «ослепить» Т-90М. Для этого они зарядили осколочно-фугасные снаряды и били по оптике российского «Прорыва».

«Били всем подряд... Когда-то играл в компьютерные игры, то я вспомнил все. Как бить те танки, и куда бить, потому что я должен был его остановить любой ценой», — продолжил боец.

Александр говорит, что раньше он был водителем обычной машины, а Сергей был штурмовиком. После проблем со здоровьем его перевели на Bradley. В тот день БМП прикрывали пехоту, потому что Т-90М мог работать по ним. По словам Александра, было очень страшно, но они хорошо отработали.

Напомним, 19 января в 47-й бригаде показали экипаж БМП Bradley, который разбил российский Т-90М.

Также сообщалось, что, по мнению аналитиков из Forbes, БМП M2 Bradley — лучшая из машин в арсенале ВСУ.