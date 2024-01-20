«Приготовились! Сейчас будет шок-контент» 4 20.01.2024, 14:50

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Журналисты сходили на Комаровку и удивились.

Килограмм лимонов на Комаровском рынке в Минске сейчас обойдется в среднем 5−10 рублей. Но есть варианты и за 3,5 рубля, и за 30. На здесь можно найти также клубнику — от 27 до 55 рублей за полкилограмма.

Журналисты агентства «Минск-Новости» сходили в субботу, 20 января, на Комаровку и рассказали о ценах на фрукты.

Помело нынче по 10−12 рублей за килограмм, апельсины — по 9−15 рублей (но можно найти и по 5, и по 25 рублей). Ценник на мандарины — от 3 до 25 рублей за килограмм, киви — от 3,5 до 65 рублей.

Помело продают по 10−12 рублей за килограмм, апельсины — по 9−15 рублей (но можно найти и по 5, и по 25 рублей). Ценник на мандарины — от 3 до 25 рублей за килограмм, киви — от 3,5 до 65 рублей.

Голубику предлагают по 100−120 рублей за килограмм. Упаковку ежевики в 125 грамм продают по 25−55 рублей, то есть за килограмм ценник доходит до 400 рублей.

Бананы стоят около 6 рублей за килограмм, но есть варианты и за 22 рубля.

Ценник на груши — от 5 до 18 рублей за кило.

«Приготовились! Сейчас будет шок-контент. В одной штучке болгарского перца (это, примерно, те самые 100 г) под 200 мг витамина С. Кило оценивают по 6−7 рублей. Это испанский. Овощ родом из Ирана так дешево не дается: готовьте 15−16 рублей за килограмм», — пишут «Минск-новости».