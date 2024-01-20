Песков услышал «голоса» Телеграм-канал «СерпомПо»

20.01.2024, 15:05

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Прозрение неизбежно.

«В Башкирии нет массовых беспорядков и массовых протестов, а есть отдельные проявления, которые, скорее, относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка», - пропуржил Песков.

Если «в Багададе» (в Башкортостане) все спокойно, отчего разогнали мирный митинг в Уфе в поддержку Алсынова? Зачем силовиками перекрыта площадь в Баймаке, где состоялся суд над ним, и куда вчера искать след «иностранных предателей» приезжал глава республики? Почему задержали еще 9 баймакских протестантов? А, главное, зачем «глушат» мессенджеры и запустили армию кремлетроллей, чтобы поносить «экстремиста» Алсынова и его сторонников?

32 года как нет СССР, в далеком августе 1991-го снесли памятник Дзержинского, как символ государственного чекизма – борьбы с инакомыслием, репрессий. А власти РФ, образовавшейся на обломках государства, рухнувшего из-за тотального подавления свобод граждан, так ничему и не научились.

Бессмысленно глушить «вражеские голоса» и искать повсюду врагов. Прозрение народа неизбежно.

Телеграм-канал «СерпомПо»