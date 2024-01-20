закрыть
20 января 2024, суббота, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Песков услышал «голоса»

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 20.01.2024, 15:05
  • 3,058
Песков услышал «голоса»

Прозрение неизбежно.

«В Башкирии нет массовых беспорядков и массовых протестов, а есть отдельные проявления, которые, скорее, относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка», - пропуржил Песков.

Если «в Багададе» (в Башкортостане) все спокойно, отчего разогнали мирный митинг в Уфе в поддержку Алсынова? Зачем силовиками перекрыта площадь в Баймаке, где состоялся суд над ним, и куда вчера искать след «иностранных предателей» приезжал глава республики? Почему задержали еще 9 баймакских протестантов? А, главное, зачем «глушат» мессенджеры и запустили армию кремлетроллей, чтобы поносить «экстремиста» Алсынова и его сторонников?

32 года как нет СССР, в далеком августе 1991-го снесли памятник Дзержинского, как символ государственного чекизма – борьбы с инакомыслием, репрессий. А власти РФ, образовавшейся на обломках государства, рухнувшего из-за тотального подавления свобод граждан, так ничему и не научились.

Бессмысленно глушить «вражеские голоса» и искать повсюду врагов. Прозрение народа неизбежно.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан