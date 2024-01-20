RND: Россия с участием Лукашенко готовится ввести войска в страны Балтии 7 20.01.2024, 15:16

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Раскрыт еще один сценарий начала войны с НАТО.

Немецкое издание Bild опубликовало сценарий, который в НАТО считают базовым. Однако есть еще один – потенциальный захват агрессором Россией шведского острова Готланд. В Альянсе опасаются первого варианта развития событий.

В материале Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) говорится о том, что в Североатлантическом альянсе видят два сценария развития событий. Первый – попытка захвата Россией стратегически значимого шведского острова Готланд. Второй предусматривает агрессию против стран Балтии, которой и опасаются в Альянсе.

«Базовый сценарий НАТО»

Журналисты акцентировали внимание на том, что секретный документ Бундесвера, на который сослалась газета Bild – не уникален. Речь идет о базовом сценарии, из которого исходят в Североатлантическом альянсе.

Цель России – усилить вражду между гражданами стран Балтии и русскоязычным меньшинством. Этап уже начался, поскольку идут аресты и высылки оттуда россиян.

После этого россияне проведут масштабные учения, вероятно, в Беларуси, неподалеку от границы с Польшей и Литвой.

Далее – наступление из Беларуси с попыткой захватить Сувалкский коридор. После этого оккупанты могут ввести войска в страны Балтии под предлогом «защиты соотечественников». НАТО предложат принять «новые реалии» во избежание ядерной войны.

«Важным аспектом в этом контексте является роль Беларуси. В сценарии, который описывает RND, вооруженные силы Беларуси не упоминаются, а сама Беларусь рассматривается лишь как плацдарм для российской агрессии. Именно так и произошло в 2022 году в Украине, а на территорию соседнего государства армия Беларуси не вступила. В случае российской агрессии против стран Балтии отсидеться в тылу Лукашенко, скорее всего, не удастся», - подчеркнули журналисты.

О том, что Германия готовится к отражению гибридной атаки на восточный фланг НАТО, ранее написали журналисты Bild со ссылкой на секретный документ Минобороны ФРГ. Согласно сценарию, Россия атакует страны Балтии, а большая война между Москвой и Альянсом будет в мае-июне 2025 года.