Скабеева запаниковала от мысли, что ВСУ могут получить Taurus 3 20.01.2024, 15:23

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Истерику пропагандистки подогрели российские «эксперты».

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику из-за вероятного получения Украиной немецких дальнобойных ракет Taurus, передает «24 Канал».

В частности, скандальная кремлевская пропагандистка начала заявлять о неких мифических «красных линиях» из-за угрозы поставок ракет Taurus Украине.

«Это действительно совсем не смешно. Те «Таурусы» долетают до «русского» Крыма, дальность полета – до 500 километров. Передача Украине Taurus – это та самая «красная линия», о которой неудобно уже говорить. Но если ее преступят – нам терять нечего», – заявила пропагандистка.

Другие пропагандисты в студии Скабеевой испугались, что Силы обороны их просто «закошмарят», если получат немецкие ракеты.