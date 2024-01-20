Скабеева запаниковала от мысли, что ВСУ могут получить Taurus

Скабеева запаниковала от мысли, что ВСУ могут получить Taurus3
- 20.01.2024, 15:23
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Истерику пропагандистки подогрели российские «эксперты».
Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику из-за вероятного получения Украиной немецких дальнобойных ракет Taurus, передает «24 Канал».
В частности, скандальная кремлевская пропагандистка начала заявлять о неких мифических «красных линиях» из-за угрозы поставок ракет Taurus Украине.
«Это действительно совсем не смешно. Те «Таурусы» долетают до «русского» Крыма, дальность полета – до 500 километров. Передача Украине Taurus – это та самая «красная линия», о которой неудобно уже говорить. Но если ее преступят – нам терять нечего», – заявила пропагандистка.
Другие пропагандисты в студии Скабеевой испугались, что Силы обороны их просто «закошмарят», если получат немецкие ракеты.