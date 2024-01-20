«В следующий раз перед подачей на визу заменю паспорт» 20.01.2024, 15:36

Белорусы рассказали о своих приключениях при получении «шенгена».

Белорусы поделились с citydog.io своими историями о том, как и где они получали свои визы. И сколько это стоит.

Катя, делала маме венгерскую визу: «Сотрудники посольства звонят в отели и проверяют»

Катя больше двух лет живет не в Беларуси. Примерно столько же она не видела свою маму. Девушка рассказывает, что они долго не могли сделать для мамы визу.

– В итоге моя мама делала туристическую визу в Венгрию под тур, – рассказывает девушка. – По совету знакомых, которые уже ездили так в Европу, она обратилась в агентство. Оно же и занималось всеми вопросами, мама лишь собрала документы.

Пакет нужных бумаг был стандартным: паспорт, копии определенных страниц в нем, выписка из банковского счета или выписка с работы о зарплате за последние три месяца (зарплата еще не должна была быть меньше 1000 рублей).

Самым сложным оказался поиск информации о том, как именно можно получить визу. Мы также рассматривали вариант с Грецией, Италией и Испанией. Однако у нас не было знакомых, которые могли бы что-то подсказать по получению виз в эти страны. В конечном итоге остановились именно на Венгрии, потому что там все было более-менее понятно, в отличие от других вариантов.

На все поиски ушло около трех-четырех месяцев, после подачи документов паспорта были готовы через недели две. В целом все было удобно. Если бы маме не нужно было сдавать отпечатки пальцев, то ей даже не пришлось бы ездить в посольство. Туристическое агентство само отправило все документы.

За услуги агентства, тур и консульский сбор мы отдали 380 евро. Сверху заплатили еще 160 евро за дополнительный сервис в поездке. Туда были включены обеды, экскурсии и разные мелочи наподобие наличия наушников в туристическом автобусе. От дополнительных трат можно было отказаться, однако все равно нужно было думать, где поесть и чем заняться, пока вся группа будет гулять по городу. Таким образом, за все у нас вышло 540 евро.

Мама рассматривала вариант просто получить визу и не ехать в тур. Но на вопрос о последствиях в турфирме кивнули головой: мол, последствия будут. Сотрудница рассказала, что сейчас люди получают разные типы виз и часто используют их не в тех целях, что указывали в анкете. Из-за такой ситуации посольства стараются проверять, на самом ли деле человек отправляется в путешествие. В рамках такого контроля работники посольства звонят в отели по заявленному маршруту и спрашивают, зарегистрировался ли там человек. Если он есть в списках, то все в порядке. А вот если он не отметился, то, по словам девушки из агентства, визу легко могут аннулировать.

Мы решили рискнуть. Все же отдавать так много денег за раз было страшновато. Нам повезло: маме открыли визу сразу на несколько лет. Хотя ее случай – скорее исключение из правил. Другим людям из группы открыли либо одноразовые визы, либо только на год.

Тимофей, делал греческую визу: «Если я буду подаваться в следующий раз, то заменю паспорт»

– Свою визу я делал вместе с подругой. Оба искали информацию по разным чатам в телеграме, собирали документы. Вдвоем заниматься всем было проще. Мы планировали получить визу любой европейской страны, а затем уже отправиться по нужным нам маршрутам: я собирался в гости в Литву, моя подруга ехала дальше.

В визовом центре мы на всякий случай делали вид, что пара и первый раз собираемся в совместное путешествие. Почему-то казалось, что с такой легендой нам обязательно должны одобрить визу.

Визовая история у меня была, но небольшая и не первой свежести: одна была туристическая в Чехию и несколько для программ обмена по Erasmus, еще во времена студенчества. Подруга тоже не особо опытная путешественница.

Изначально планировали податься на итальянскую визу. Ее часто дают на больший период, чем запрашиваемый, поэтому казалось, что это отличный вариант. Чтобы было удобнее искать свободные даты в посольстве, мы подписались на онлайн-бот в телеграме. Получали рассылки свободных окон, но все равно не успевали записываться: их слишком быстро разбирали.

Затем мы совершенно случайно узнали, что можно попробовать сделать все через Грецию. Свободных окон для подачи было достаточно много, и, судя по отзывам, отказывают там редко. Из минусов только то, что греческое посольство выдает визы только на тот срок, который ты указываешь.

Записаться на подачу в греческий визовый центр не составило труда. Проблемы возникли с документами. В посольстве сразу требуют достаточно широкий пакет документов: кроме стандартных бумаг нужно было показать бронь билетов на самолет туда и обратно, а также наличие отеля.

Также мы прикладывали справки о зарплатах с работы, выписки из банков с движениями по расчетному счету (заранее пересылали друг другу около 2000 рублей, чтобы в выписке общая сумма денег была примерно 3500 рублей), страховки для выезда, наши фото, а также копии паспортов.

С жильем, которое мы резервировали через Booking.com, тоже были нюансы. Мы по ошибке указали, что в отель заселится только один человек. Мне пришлось отдельно в расписке указывать, что я соглашаюсь с риском отказа из-за отсутствия официального подтверждения отеля.

В самом визовом центре все прошло быстро.

Визу нам дали на три недели, как мы и запрашивали. Мы понимали, что, скорее всего, визу на более долгий срок нам не дадут. Визовой истории у нас не так много. Рисковать и указывать целый год тоже не хотелось: подумали, что это может вызвать подозрения, и тогда нам откажут.

Что касается цен, то за бронь нужных билетов на самолет мы заплатили по 15 рублей с человека. Покупали их «по-черному» через специальный аккаунт в инстаграме, который этим занимается. Апартаменты в Греции забронировали бесплатно. Сразу после подачи документов их отменили.

Сама виза стоила 25 евро. Еще 30 евро нужно было отдать за визовый сбор.

Сейчас переживаю, что мне могут отказать в следующей визе. Слышал про людей, которым приходил отказ, потому что они не доезжали до страны назначения. Думаю, что-то подобное может быть и со мной. Для своего спокойствия планирую перед подачей во второй раз поменять паспорт. И подаваться буду через посольство Италии или Испании.