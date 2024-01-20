Мощные французские авиабомбы для ВСУ: какие преимущества получила Украина 20.01.2024, 15:40

Военный эксперт раскрыл значение нового оружия.

Лидеры стран ЕС и Великобритания на фоне неопределенности в США активизировались в вопросе предоставления оружия Украине.

В частности, Франция приняла решение о предоставлении Украине до 50 авиабомб AASM Hammer ежемесячно.

Можно ли эти авиабомбы противопоставить российским КАБам и насколько это необходимое оружие для ВСУ, в эфире «Апостроф TV» объяснил военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий:

— С одной стороны эту бомбу можно назвать прорывной вещью. Но ее дальность составляет 70 км, что не так далеко, как хотелось бы. При этом поразительная мощность этих бомб позволяет фактически уничтожать те объекты, которые влияют на логистику или скопление войск.

Поэтому однозначно можно сказать, что это оружие – это абсолютно хорошо для ВСУ, если оно будет поступать в достаточном количестве. Вместе с тем мы должны четко сфокусироваться на оружии дальнего поражения. Нам нужно расстояние, которое фактически не позволило бы врагу спокойно выпускать вооружение, необходимое российской армии для ведения войны в Украине.

Что касается французских авиабомб, то остается серьезная угроза российской ПВО для украинских самолетов, с которых эти бомбы будут сбрасываться. Мы должны понимать, что небольшое количество украинской авиации может попадать под огонь противника, когда будет заходить на позиции для сброса этих бомб.

Вопрос состоит в том, как правильно использовать это оружие. Да, самолеты будут под угрозой, но здесь важно правильно использовать это оружие, подавлять ПВО врага средствами РЭБ. Все это нужно делать, но это коллективная работа штабов, которые просчитывают и фактически планируют, после чего уже дают команду на применение этого оружия. Например, эти авиабомбы можно попытаться задействовать для уничтожения укрепрайонов россиян на юге.

В то же время передача этих бомб показывает, что мы приобретаем определенные технические стандарты государств-членов НАТО. В результате техническая стандартизация наших воздушных сил будет приближаться к технической стандартизации НАТО. И это очень важный фактор.

Помимо этих авиабомб Украина еще получает 78 САУ Caesar, около 3000 снарядов – но этого катастрофически мало.

Особенно что касается оружия, способного достигать объектов на глубину более 100-200 км. Чтобы обеспечить продвижение украинских войск на южном направлении, нужно разрушить такой логистический путь, как Керченский мост.

И нужно постоянно держать под огневым контролем строительство вспомогательной железной дороги, которую россияне пытаются проложить вдоль Азовского моря в Донецкой области.

Все это должно активно уничтожаться в реальном времени. А это требует не только большого количества ресурсов, но и ресурсов, способных бить на расстояние 100 и более км.

Да, Европа начинает потихоньку набирать обороты. Сегодня перевооружается Польша, а в Германии высшие военные чиновники заявляют о необходимости перевооружения Бундесвера и говорят, что война неизбежна.

Но нужно ясно понимать, как закрывать потребности украинских Вооруженных сил уже сегодня. Ибо без этого не будет ни успешного продвижения, ни защиты собственных территорий и военнослужащих.