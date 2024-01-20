Бойцы ГУР поразили дроном дорогостоящий российский ЗРК «Тор»
- 20.01.2024, 15:56
Эпический момент показали на видео.
Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу «Тор».
Об этом ГУР сообщило в субботу, 20 января, опубликовав видео.
Военные 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки Черный лес заметили ЗРК в российско-украинском приграничье.
Они предоставили координаты оператора разведки, которые для атаки подняли в небо беспилотник Warmate 3.0. На подлете войска РФ попытались сбить дрон ракетой из «Тора», но промазали — ударный БПЛА продолжил движение.
«В результате успешного огневого поражения вражеской цели Москва потеряла очередной дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс», — рассказали в ГУР.