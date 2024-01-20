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Бойцы ГУР поразили дроном дорогостоящий российский ЗРК «Тор»

  • 20.01.2024, 15:56
Бойцы ГУР поразили дроном дорогостоящий российский ЗРК «Тор»

Эпический момент показали на видео.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу «Тор».

Об этом ГУР сообщило в субботу, 20 января, опубликовав видео.

Военные 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки Черный лес заметили ЗРК в российско-украинском приграничье.

Они предоставили координаты оператора разведки, которые для атаки подняли в небо беспилотник Warmate 3.0. На подлете войска РФ попытались сбить дрон ракетой из «Тора», но промазали — ударный БПЛА продолжил движение.

«В результате успешного огневого поражения вражеской цели Москва потеряла очередной дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс», — рассказали в ГУР.

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