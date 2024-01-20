Российские добровольцы провели засаду на транспорт минобороны РФ в Брянской области 1 20.01.2024, 16:10

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Стали известны подробности новой дерзкой операции.

«Русский добровольческий корпус» осуществил новый рейд на территорию страны-агрессора РФ. Об этом РДК сообщил в Telegram.

«18 января разведгруппа РДК провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области», – говорится в сообщении.

Позже в РДК уточнили, что в ходе рейда были ликвидированы российские пограничники.

«18 января наши разведчики провели дерзкую операцию, в ходе которой уничтожили «Урал-4320» МО РФ и личный состав пограничных войск. Для некоторых участников эта операция стала первой, и теперь они имеют полноправный статус бойцов в рядах РДК», – утверждают в добровольческом корпусе.