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«В Минске это было бы сложно, а здесь зашло»

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  • 20.01.2024, 16:20
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«В Минске это было бы сложно, а здесь зашло»

Белорусы открыли в Варшаве пельменную, где лепят и пельмени, и польские пероги.

Иван эмигрировал в Польшу в августе 2021 года. В Беларуси у него был бизнес, связанный с электрикой и освещением. Но ещё до эмиграции у него родилась идея открыть пельменную, формат которой он однажды увидел в Западной Украине. Реализовать её получилось уже в новой стране, добавив в ассортимент не только пельмени и вареники, но и польские перóги.

MOST сходил отведать пельменей и поговорил с Иваном о тонкостях дела и предпочтениях клиентов.

— Как-то раз в Черновцах я зашёл в заведение, где были только пельмени и только варёные, а на столе стояли кетчуп, уксус, майонез и сметана. Дёшево, вкусно и постоянный поток людей — подумал: неплохо бы пельменную открыть. Но в Минске это было бы сложно, а вот в Варшаве зашло, — говорит Иван.

От своей кухни до своего заведения

В Польше Иван сначала начал лепить пельмени у себя дома: не нашёл в продаже пельменей, к которым привык. Потом расширил объёмы и пустил рекламу в Facebook. Потом появился цех по лепке пельменей на заморозку — их заказывали в основном частные лица. А пельменную с располагающим названием Jedna Miłość Иван с компаньоном открыли в начале ноября 2023 года.

Заведение работает в нескольких форматах: можно поесть на месте или взять еду на вынос; можно заказать доставку, а можно купить замороженную продукцию, как в магазине. Большой холодильник с замороженной продукцией сразу бросается в глаза. Здесь не только пельмени и пероги, но и голубцы, чебуреки и сырники. Вся продукция расфасована по 500 граммов.

А вот для тех, кто приходит сюда как в кафе, стоит стол с десятком соусов на выбор, здесь же специи и чай.

Почти все начинки — авторские. Иван признаётся, что многие сочетания «пришли из домашней кухни», а другие добавлялись по наитию. Сам он предпочитает классику — пельмени со свининой и говядиной. А из немясных начинок любит шпинат с рикоттой и пармезаном. В целом его вкусы разделяют и посетители. Ещё в топ три входят вареники с квашеной капустой и лесными грибами.

Хотя считается, что спрос на пельмени в Польше формируют в основном эмигранты, заведение пользуется спросом и у поляков. Иван говорит, что среди тех, кто заказывает доставку в замороженном виде, лидируют беларусы. А вот гости в кафе в основном поляки — едят на месте и берут на вынос.

Журналисты тоже решили попробовать пельмени. Выбрали жареные с курицей и варёные со свининой и говядиной. Тесто тонкое, а мясо сочное.

«В Польше нужно просто соблюсти все правила»

Пельмени лепят сами.

— Фарш заготавливается отдельно в большом объёме — сразу на пол рабочего дня. Что касается лепки теста, то один человек за час может сделать два килограмма. После этого всё отправляется в морозилку, — говорит Иван.

Заведение белoрусов появилось как раз в той нише, где спрос устойчивый. Несмотря на то, что мест, где можно купить или попробовать пельмени, становится всё больше, иногда чувствуется нехватка предложения.

— До сих пор есть люди, которые спрашивают, где купить настоящие пельмени, — говорит Иван.

На открытие пельменной ушло около 50 тыс. евро — это при том, что с помещением повезло: ремонт делать не пришлось.

Что касается юридической части, Иван считает, что в Польше она несколько проще, чем в Беларуси.

— Нормы санэпида здесь такие же строгие, но получить всю документацию проще. Без каких-то скрытых платежей, как это бывает в Беларуси. В Польше нужно просто соблюсти все правила — и документы получишь, — говорит Иван.

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