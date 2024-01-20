Коммунальная катастрофа: более 40 000 жителей российского Забайкалья остались без газа 8 20.01.2024, 16:29

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Из-за аномальных морозов и перебоев в поставках.

Чита и несколько населенных пунктов Забайкальского края РФ остались без газа. В связи с этой ситуацией было созвано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, пишет The Moscow Times.

«На сегодняшний день газ в городе Чита отсутствует в 202 домах и 18 домах поселка Кокуй Сретенского района – это около 40 тысяч граждан. При этом некоторые используют газ не только для приготовления пищи, но и для горячего водоснабжения», – рассказал и.о. зампреда правительства Алексей Гончаров.

Жители города начали жаловаться на проблемы с газом еще в декабре. Изначально власти объясняли перебои аномально холодной погодой. Администрация Читы отмечала, что газ замерз из-за длительных периодов низких температур, а также из-за промерзания грунта, что затрудняло поддержание необходимого давления.

И.о. министра ЖКХ Иван Ларионов также в качестве причин называл устаревшее оборудование и задержки в поставках. Станислав Волынкин, замгендиректора «Читаоблгаза», подчеркнул, что перебои связаны как с поставкой газа, так и с морозами, а также отметил задержки из-за аварии на железной дороге.

Центр управления регионом объяснил задержки в поставке газа аварией на железной дороге, из-за которой газ доставлялся на машинах. Ожидается, что проблема с поставкой газа будет решена в течение 4–5 дней, хотя точные сроки могут варьироваться. «Читаоблгаз» обещал начать заправку и предполагает, что в понедельник газ будет в Чите, а во вторник — в Кокуе.