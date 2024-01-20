Спецназовцы СБУ отличились ювелирной работой на фронте
- 20.01.2024, 16:34
- 1,784
Уничтожены 19 российских танков и не только.
С начала 2024 года спецназовцы «А» Службы безопасности Украины ликвидировали 296 российских террористов. Также уничтожили 19 танков и не только, сообщает Telegram-канал СБУ.
В течение года потери врага в результате ювелирной работы операторов дронов-камикадзе Центра спецопераций «А» СБУ составили:
- 296 оккупантов;
- 19 танков;
- 33 ББМ;
- 22 артиллерийские системы;
- 3 РСЗО;
- 5 ПВО и 6 РЭБ/РЭБ;
- 127 БпЛА;
- 85 единиц транспортной техники;
- 96 огневых позиций и укреплений;
- 3 склада боеприпасов и 1 склад с горюче-смазочными материалами.