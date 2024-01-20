Спецназовцы СБУ отличились ювелирной работой на фронте 20.01.2024, 16:34

1,784

фото: Getty Images

Уничтожены 19 российских танков и не только.

С начала 2024 года спецназовцы «А» Службы безопасности Украины ликвидировали 296 российских террористов. Также уничтожили 19 танков и не только, сообщает Telegram-канал СБУ.

В течение года потери врага в результате ювелирной работы операторов дронов-камикадзе Центра спецопераций «А» СБУ составили:

- 296 оккупантов;

- 19 танков;

- 33 ББМ;

- 22 артиллерийские системы;

- 3 РСЗО;

- 5 ПВО и 6 РЭБ/РЭБ;

- 127 БпЛА;

- 85 единиц транспортной техники;

- 96 огневых позиций и укреплений;

- 3 склада боеприпасов и 1 склад с горюче-смазочными материалами.