закрыть
20 января 2024, суббота, 17:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbes: ВСУ заманили в ловушку лучший радиолокационный самолет РФ А-50

1
  • 20.01.2024, 16:55
  • 2,338
Forbes: ВСУ заманили в ловушку лучший радиолокационный самолет РФ А-50

Работа Patriot и С-300.

Воздушные силы Украины вечером 14 января 2024 года уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и значительно повредили воздушный командный пункт Ил-22М над акваторией Азовского моря. Самолет А-50 – один из очень редких и ценных самолетов раннего предупреждения с радиолокатором российских ВВС. В результате сбития, вероятно, погибли все 15 человек на борту, в том числе и высокопоставленные офицеры.

Об этом пишет журналист Forbes (перевод — ТСН) Дэвид Акс.

«Кто это сделал?» – пошутили украинские ВВС.

«Ответом, похоже, являются ракеты противовоздушной обороны Patriot PAC-2 с радиусом действия 90 миль (около 144 км). Менее возможно: Patriot PAC-3 или С-300 меньшей дальности», — считает Дэвид Акс.

Хотя пока неизвестно, каким оружием сбили четырехмоторный разведывательный самолет А-50, но аналитик Том Купер, написавший много книг о советских и российских военных самолетах, имеет свою теорию.

Если теория Купера правильная, то военные Воздушных сил ВСУ устроили ловушку в момент, когда самолеты украинских ВВС – вероятно, бомбардировщики Су-24 – нанесли удары по объектам ВВС России на оккупированном полуострове Крым.

- Несколько радаров были выведены из строя, – рассказал Купер.

Удары по оккупированному Крыму подавили наземное радиолокационное покрытие россиян, оставив уцелевшие ракетные батареи на полуострове "слепыми", особенно на севере, где местность могла замаскировать приближение украинских самолетов, беспилотников и ракет.

- Итак, российские командиры сделали очевидную, но глупую вещь. Они приказали одному из немногих самолетов с радиолокаторами А-50, обычно летающими далеко на юг над Азовским морем, продвинуться дальше на север, чтобы расширить радиолокационное покрытие большей части Крыма. Радар А-50, который крутиться, может видеть целые размером с самолет на расстоянии почти 200 миль (около 320 км), — рассказал журналист.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 сопровождал четырехвинтовый десантный командный пункт Ил-22М с примерно 10 членами экипажа.

Ил-22 – радиорелейная платформа: его экипаж помогает экипажу А-50, обслуживая связь и передачу данных, для которых в А-50 не хватает мощности и обработки.

Как показывают спутниковые изображения и радиолокационные данные – самая северная траектория полета А-50 была над оккупированным Бердянском Запорожской области, всего в 120 км от линии фронта. Такое расстояние – в радиусе действия зенитно-ракетной батареи Patriot, которую развернули украинские ВВС вдоль южного фронта.

«Хитрость заключалась в том, чтобы украинцы нацелили на А-50 и сопровождавшего его Ил-22, не информируя российские экипажи слишком заранее об атаке – и не жертвуя своей драгоценной системой Patriot. Все, что нужно было сделать украинцам, – это тайно развернуть соответствующую систему ЗРК, чтобы нацелиться на два самолета с большого расстояния. Возможно, это была одна из систем ЗРК С-300. Возможно, одна из ЗРК PAC-2/3», — написал Купер

Также возможно, что воздушные силы развернули пусковую установку и радар, а также оборудование для электропитания от одной из своих трех систем ЗРК PAC-2/3 в сочетании с одним из своих радаров С-300.

Работа Patriot и С-300

Сообщается, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 зафиксировал ранее неизвестную украинскую батарею С-300, включавшую свой радар за несколько минут до того, как были сбиты А-50 и Ил-22.

- Если батарея С-300 осуществила первоначальное освещение, она должна была пройти вдоль целей к скрытой батарее Patriot, которая была неподалеку. Последний включил свой радар всего на несколько секунд: достаточно долго, чтобы получить собственные данные таргетинга, но слишком коротко, чтобы россияне могли надежно выявить его излучение и оценить их как угрозу. И тогда украинцы начали стрелять своими ракетами, — предположил Купер.

Через минуту ракеты уничтожили А-50 и повредили Ил-22.

- По окончании огневых действий украинские экипажи С-300 и PAC-2/3 немедленно прекратили излучение и начали комплектовать свои системы, чтобы отвести их и таким образом избежать любой возможной российской мести, — объяснял Купер.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко