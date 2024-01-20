Forbes: ВСУ заманили в ловушку лучший радиолокационный самолет РФ А-50 1 20.01.2024, 16:55

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Работа Patriot и С-300.

Воздушные силы Украины вечером 14 января 2024 года уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и значительно повредили воздушный командный пункт Ил-22М над акваторией Азовского моря. Самолет А-50 – один из очень редких и ценных самолетов раннего предупреждения с радиолокатором российских ВВС. В результате сбития, вероятно, погибли все 15 человек на борту, в том числе и высокопоставленные офицеры.

Об этом пишет журналист Forbes (перевод — ТСН) Дэвид Акс.

«Кто это сделал?» – пошутили украинские ВВС.

«Ответом, похоже, являются ракеты противовоздушной обороны Patriot PAC-2 с радиусом действия 90 миль (около 144 км). Менее возможно: Patriot PAC-3 или С-300 меньшей дальности», — считает Дэвид Акс.

Хотя пока неизвестно, каким оружием сбили четырехмоторный разведывательный самолет А-50, но аналитик Том Купер, написавший много книг о советских и российских военных самолетах, имеет свою теорию.

Если теория Купера правильная, то военные Воздушных сил ВСУ устроили ловушку в момент, когда самолеты украинских ВВС – вероятно, бомбардировщики Су-24 – нанесли удары по объектам ВВС России на оккупированном полуострове Крым.

- Несколько радаров были выведены из строя, – рассказал Купер.

Удары по оккупированному Крыму подавили наземное радиолокационное покрытие россиян, оставив уцелевшие ракетные батареи на полуострове "слепыми", особенно на севере, где местность могла замаскировать приближение украинских самолетов, беспилотников и ракет.

- Итак, российские командиры сделали очевидную, но глупую вещь. Они приказали одному из немногих самолетов с радиолокаторами А-50, обычно летающими далеко на юг над Азовским морем, продвинуться дальше на север, чтобы расширить радиолокационное покрытие большей части Крыма. Радар А-50, который крутиться, может видеть целые размером с самолет на расстоянии почти 200 миль (около 320 км), — рассказал журналист.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 сопровождал четырехвинтовый десантный командный пункт Ил-22М с примерно 10 членами экипажа.

Ил-22 – радиорелейная платформа: его экипаж помогает экипажу А-50, обслуживая связь и передачу данных, для которых в А-50 не хватает мощности и обработки.

Как показывают спутниковые изображения и радиолокационные данные – самая северная траектория полета А-50 была над оккупированным Бердянском Запорожской области, всего в 120 км от линии фронта. Такое расстояние – в радиусе действия зенитно-ракетной батареи Patriot, которую развернули украинские ВВС вдоль южного фронта.

«Хитрость заключалась в том, чтобы украинцы нацелили на А-50 и сопровождавшего его Ил-22, не информируя российские экипажи слишком заранее об атаке – и не жертвуя своей драгоценной системой Patriot. Все, что нужно было сделать украинцам, – это тайно развернуть соответствующую систему ЗРК, чтобы нацелиться на два самолета с большого расстояния. Возможно, это была одна из систем ЗРК С-300. Возможно, одна из ЗРК PAC-2/3», — написал Купер

Также возможно, что воздушные силы развернули пусковую установку и радар, а также оборудование для электропитания от одной из своих трех систем ЗРК PAC-2/3 в сочетании с одним из своих радаров С-300.

Работа Patriot и С-300

Сообщается, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 зафиксировал ранее неизвестную украинскую батарею С-300, включавшую свой радар за несколько минут до того, как были сбиты А-50 и Ил-22.

- Если батарея С-300 осуществила первоначальное освещение, она должна была пройти вдоль целей к скрытой батарее Patriot, которая была неподалеку. Последний включил свой радар всего на несколько секунд: достаточно долго, чтобы получить собственные данные таргетинга, но слишком коротко, чтобы россияне могли надежно выявить его излучение и оценить их как угрозу. И тогда украинцы начали стрелять своими ракетами, — предположил Купер.

Через минуту ракеты уничтожили А-50 и повредили Ил-22.

- По окончании огневых действий украинские экипажи С-300 и PAC-2/3 немедленно прекратили излучение и начали комплектовать свои системы, чтобы отвести их и таким образом избежать любой возможной российской мести, — объяснял Купер.