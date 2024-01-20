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Топ-5 популярных фильмов за первую половину января

  • 20.01.2024, 17:07
  • 1,154
Топ-5 популярных фильмов за первую половину января

Их сейчас смотрят во всем мире.

Посмотрели, топ кинокартин, которые сейчас смотрят во всем мире, чтобы быть в курсе трендов. Рейтинг составлен по данным flixpatrol.com.

5. «Дикая» (2014)

Потеряв всякую надежду на счастье из-за развалившегося брака и смерти матери, Шерил Стрейд отправляется в пешее странствие по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Испытания, выпавшие на долю женщины в этом опасном одиночном путешествии, исцелят ее от душевных страданий, но процесс будет отнюдь не безболезненным.

Рейтинг IMDb: 7.1.

4. «Предложение» (2009)

Главная героиня фильма – ответственная начальница, которой грозит высылка в Канаду. Ради того, чтобы избежать ссылки в край озер, героиня готова на все – даже фиктивно выскочить замуж за своего молодого ассистента…

Рейтинг IMDb: 6.7.

3. «Убийство в Восточном экспрессе» (2017)

Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.

Рейтинг IMDb: 6.5.

2. «Общество снега» (2023)

1972 год. Уругвайский самолет терпит крушение в самом сердце Анд, и выжившим приходится надеяться только друг на друга. Оказавшись в ловушке в одном из самых недоступных мест на планете, они вынуждены прибегать к крайним мерам, чтобы остаться в живых.

Рейтинг IMDb: 7.9.

1. «Воздушное ограбление» (2024)

Бывшая девушка и агенты ФБР уговаривают профессионального вора и его команду похитить золотые слитки во время полета из Лондона в Цюрих, чтобы предотвратить террористическую атаку.

Рейтинг IMDb: 5.4.

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