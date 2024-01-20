В России грядет дефицит еще одного продукта 20.01.2024, 17:25

Производители уже бьют тревогу.

Россельхознадзор, запретивший осенью прошлого года ввоз в Россию семян и саженцев из Нидерландов из-за якобы выявленной в этой стране болезни тыквенных культур, обрубил сук, на котором сидело российское сельское хозяйство.

Два российских региона-производителя овощей - Астраханская и Волгоградская области - уже бьют тревогу, заявляя о нехватке импортных семян томатов, моркови и лука накануне посевной. В частности, о проблеме говорят в руководстве АПК «Астраханский» - крупнейшего производителя томатной пасты в РФ, передает РБК.

Там отмечают, что доля голландских семян томата у предприятия составляла 35%, поэтому после запрета ввоза посадочного материала из Нидерландов у компании возникли серьезные проблемы.

В России семян для томатов нет в промышленных масштабах, а это означает, что заменить нидерландский посадочный материал просто нечем.

Тем временем в Волгоградской области сообщают, что регион обеспечен семенами лука и моркови всего на 20%. Закупить недостающий посадочный материал пытаются у Франции и Венгрии, но там пока не дают ответа.

Нидерланды и Германия были основными поставщиками семян для овощей в РФ. Если на текущий год производители еще успели закупиться основными семенами, то в следующем году могут возникнуть еще большие проблемы, отмечают эксперты.

Таким образом, Россию вслед за яичным кризисом может ждать еще и томатный.