закрыть
20 января 2024, суббота, 17:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России грядет дефицит еще одного продукта

  • 20.01.2024, 17:25
В России грядет дефицит еще одного продукта

Производители уже бьют тревогу.

Россельхознадзор, запретивший осенью прошлого года ввоз в Россию семян и саженцев из Нидерландов из-за якобы выявленной в этой стране болезни тыквенных культур, обрубил сук, на котором сидело российское сельское хозяйство.

Два российских региона-производителя овощей - Астраханская и Волгоградская области - уже бьют тревогу, заявляя о нехватке импортных семян томатов, моркови и лука накануне посевной. В частности, о проблеме говорят в руководстве АПК «Астраханский» - крупнейшего производителя томатной пасты в РФ, передает РБК.

Там отмечают, что доля голландских семян томата у предприятия составляла 35%, поэтому после запрета ввоза посадочного материала из Нидерландов у компании возникли серьезные проблемы.

В России семян для томатов нет в промышленных масштабах, а это означает, что заменить нидерландский посадочный материал просто нечем.

Тем временем в Волгоградской области сообщают, что регион обеспечен семенами лука и моркови всего на 20%. Закупить недостающий посадочный материал пытаются у Франции и Венгрии, но там пока не дают ответа.

Нидерланды и Германия были основными поставщиками семян для овощей в РФ. Если на текущий год производители еще успели закупиться основными семенами, то в следующем году могут возникнуть еще большие проблемы, отмечают эксперты.

Таким образом, Россию вслед за яичным кризисом может ждать еще и томатный.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко