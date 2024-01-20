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Эксперт: Россия готовится к удару по Польше и Литве из Беларуси

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  • 20.01.2024, 17:32
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Эксперт: Россия готовится к удару по Польше и Литве из Беларуси

Ядерное оружие в стране это подтверждает.

Лукашенко рассказал, что Беларусь получила от России в том числе ядерные ракеты к комплексам «Искандер». После этого заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев на своей странице в Telegram предположил, что это может свидетельствовать о том, что Москва планирует в будущем атаковать Польшу или Литву, а «ядерка» нужна уже Лукашенко для того, чтобы защититься от потенциального ответа НАТО.

«На практике это может выглядеть так же, как при вторжении в Украину с территории Беларуси. Лукашенко заявит, что его армия участия в войне не принимает, агрессию не осуществляет, это все россияне, а потому если кто-то атакует его территорию – получит ответный удар, — пояснил Чернев. — На этот раз ядерный. В этой схеме прослеживается явный расчет на то, что испуганный Запад это проглотит и согласится воевать на своей территории».

Цель агрессора в таком случае — нанести наибольшие потери войскам НАТО.

«Особенно досадно, что под ударом на этот раз могут оказаться наши ближайшие друзья и союзники – Польша и Литва», — подчеркнул Чернев.

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