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«Таких событий много»: ГУР Украины впервые прокомментировало затопление в Севастополе корабля «Тарантул»

  • 20.01.2024, 17:46
«Таких событий много»: ГУР Украины впервые прокомментировало затопление в Севастополе корабля «Тарантул»

В этом году в Крыму будет больше наземных операций.

Украинская разведка впервые прокомментировала затопление российского корабля «Тарантул» в Севастопольской бухте. Он пошел ко дну еще в конце 2023 года.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что таких событий, о которых мы сможем узнать только позже – большинство. Перед этим глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в этом году в Крыму будет больше наземных операций.

Что рассказала разведка о затоплении в Крыму корабля типа «Тарантул»

- Если мы говорим о сугубо технических проблемах врага, то он пытается их тщательно скрывать. И в контексте отчета для собственного командования объективное состояние дел часто не доносится. И конечно же, скрывается от общества ну и понятно – от украинских спецслужб, – заявил Юсов.

Однако представитель разведки пояснил, что есть много событий, о которых Украине известно и результатов спецмер, не освещаемых из соображений безопасности. И, в частности, потому, что инструменты и планы спецмер находятся в процессе реализации.

«Обнародование какой-то информации сейчас – нецелесообразно», – заявил Андрей Юсов.

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