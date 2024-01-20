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В Осиповичах крановщик сбил грузом рабочего на стройке

  • 20.01.2024, 17:53
В Осиповичах крановщик сбил грузом рабочего на стройке

Мужчина свалился с третьего этажа.

Все произошло ночью 20 января в Осиповичах. Башенный кран перемещал груз и задел рабочего. Мужчина упал с высоты третьего этажа. Сейчас на месте ЧП работает Следственный комитет.

По данным следователей, машинист крана перемещал железобетонный ригель на площадку третьего этажа. В какой-то момент он заметил, что на этом этаже рабочий сбивает наледь.

— Машинист говорит, чтобы избежать его травмирования, он попытался изменить направление движения крана. Однако груз качнулся и зацепил рабочего. В результате мужчина упал вниз с высоты порядка 11 метров, получив тяжелые травмы, — сообщает Следственный комитет

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