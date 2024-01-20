«Лукашенко нет покоя, и я этому рад» 5 20.01.2024, 18:15

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Белорусы высмеяли технофобию диктатора.

На встрече с коллективом завода «БелДжи» 19 января Лукашенко подтвердил, что почти не пользуется современными технологиями, включая мобильную связь. Причина в страхе быть отслеженным и том, что его хотят уничтожить по телефону.

Читатели сайта Charter97.org остро отреагировали на бред диктатора. Приводим их некоторые комментарии:

«Саша, американцы разработали меченый атом и могут внедрить его тебе в голову, поэтому надо носить шапочку из фольги и спать под чугунной ванной».

«Тебя уничтожит твоя собственная дурь, которую прикорытники исполняют в угоду тебе».

«Совместные пожелания населения сведут в могилу тебя и твоих прикорытников».

«Чтобы пользоваться современными технологиями, нужно соображать и уметь ими пользоваться! Все, что имеет сипатый упырь - несколько основных инстинктов: красть, жрать и плодится, при этом выделяя токсичность для окружающего цивилизованного мира».

«Вроде еще до полнолуния больше недели, а он уже активировался».

«Жизнь у него сплошной страх. Это уже наказание при жизни».

«Нет покоя усатому после 2020-го, и я этому рад».