Украинские правоохранители уничтожили дрон РФ из автомата
- 20.01.2024, 18:32
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В Херсонской области.
В Херсонской области украинским правоохранителям удалось ликвидировать российский беспилотник с помощью стрелкового оружия. Об этом сообщается в заявлении Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.
Бодикамера бойца роты полиции особого назначения зафиксировала бой с вражескими дронами в многострадальном Бериславе.
«Из стрелкового оружия и с помощью специальных средств спецназовцы в тот раз уничтожили два БпЛА противника», - сообщили в полиции.
По данным правоохранителей в целом, на счету этого подразделения уже более двух десятков «приземленных» и уничтоженных вражеских дронов.