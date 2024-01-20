Украинские правоохранители уничтожили дрон РФ из автомата 20.01.2024, 18:32

1,146

В Херсонской области.

В Херсонской области украинским правоохранителям удалось ликвидировать российский беспилотник с помощью стрелкового оружия. Об этом сообщается в заявлении Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Бодикамера бойца роты полиции особого назначения зафиксировала бой с вражескими дронами в многострадальном Бериславе.

«Из стрелкового оружия и с помощью специальных средств спецназовцы в тот раз уничтожили два БпЛА противника», - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей в целом, на счету этого подразделения уже более двух десятков «приземленных» и уничтоженных вражеских дронов.