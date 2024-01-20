закрыть
20 января 2024, суббота, 19:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские правоохранители уничтожили дрон РФ из автомата

  • 20.01.2024, 18:32
  • 1,146
Украинские правоохранители уничтожили дрон РФ из автомата

В Херсонской области.

В Херсонской области украинским правоохранителям удалось ликвидировать российский беспилотник с помощью стрелкового оружия. Об этом сообщается в заявлении Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Бодикамера бойца роты полиции особого назначения зафиксировала бой с вражескими дронами в многострадальном Бериславе.

«Из стрелкового оружия и с помощью специальных средств спецназовцы в тот раз уничтожили два БпЛА противника», - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей в целом, на счету этого подразделения уже более двух десятков «приземленных» и уничтоженных вражеских дронов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко