Что делать белорусам, если автомобиль сломался в пути или поврежден после ДТП 20.01.2024, 19:05

Можно ли оставлять машину, если она превратилась из движимого имущества в недвижимое?

Всегда неприятно, если, к огромному огорчению водителя, машина прекратила движение в результате ДТП или банальной поломки. Что при этом делать? Ждать ГАИ, вызывать эвакуатор? Или…

Подобные ситуации четко регламентируются законодательными актами, поэтому «или» быть не может, а должно быть именно так, пишет abw.by.

Неисправность на дороге

Автомобиль сломался: ни туда и ни сюда, или едет, но непонятно как. Сзади сигналят, образовалась пробка, а возмущенные участники дорожного движения, именуемые водителями и пассажирами, требуют устранить препятствие на дороге, в том числе и с использованием выражений, весьма далеких от литературных.

Паниковать в таких случаях не нужно. А вот что нужно знать, так это то, что согласно ПДД, если самостоятельно устранить неисправность невозможно, то водитель неисправной машины может ехать к месту стоянки или ремонта, соблюдая необходимые меры предосторожности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Пункт 141 ПДД. При вынужденной остановке транспортного средства на проезжей части дороги и в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для выведения его за пределы проезжей части дороги.

Устранять возникшие технические неисправности транспортного средства по возможности необходимо вне проезжей части дороги. В случае устранения технических неисправностей транспортного средства на проезжей части дороги лица, выполняющие такие работы, должны находиться в одежде повышенной видимости со световозвращающими элементами.

Очень важно, чтобы водитель самостоятельно понял, в чем именно заключается неисправность. Если были выявлены, пусть и с большим трудом, неисправности тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства (в составе автопоезда), во время дождя или снега неисправны стеклоочистители, не горят или отсутствуют фары и (или) задние габариты в темное (!) время суток и (или) при недостаточной видимости дороги (негорящими считаются фары, у которых не работает ни ближний, ни дальний свет), следовать к месту стоянки или ремонта запрещено при любых ситуациях. Вызываем эвакуатор и ждем.

Однако до того, как водитель погрузится в ожидание, он обязан:

- Включить аварийную световую сигнализацию, в том числе при движении к месту стоянки или ремонта, когда это допускается ПДД (см. выше).

- Выставить знак аварийной остановки (в темное время суток можно (но не обязательно) – фонарь с красным мигающим светом).

Напомним, что аварийный знак выставляется на расстоянии не менее 15 метров от транспортного средства в населенном пункте и не менее 40 метров вне населенного пункта. Это важно в целях своевременного информирования об опасности других участников дорожного движения.

Можно, конечно же, прибегнуть и к буксировке неисправного автомобиля, но это отдельная тема, которую мы в ближайшее время затронем. Однако если это необходимо сейчас, рекомендуем тщательно изучить положения главы 25 ПДД.

ДТП на дороге

В этом случае одно из основных правил – это запрет на оставление места аварии и перемещение автомобиля, за исключением случаев, когда пострадавшего необходимо доставить в медицинское учреждение, или если пострадавших нет и водители приняли решения разойтись с составлением европротокола.

После аварии запрещено употреблять алкоголь и иные запрещенные вещества (был на нервах – перед ГАИ не прокатит). Необходимо также включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки и оставаться на месте ДТП, желательно вне проезжей части. И да, необходимо сообщить об аварии в ГАИ и ожидать прибытия наряда.

А если водители (виновник и потерпевший), чтобы не создавать пробку на дороге, съехали на обочину и стали там? Или, например, один из них? Накажут ли в ГАИ за оставление места ДТП, ведь это строго запрещено правилами?

Ответ: накажут за невыполнение пунктов правил, которые регламентируют действия водителя после аварии (в частности, перемещение транспортных средств трактуется в Административном кодексе как «иные правонарушения»). Но наказывать за оставление места аварии (которое само по себе влечет возможное лишение прав) наказывать не будут, поскольку в соответствии с ПДД оставление места ДТП – это действия участника аварии, направленные на сокрытие факта такой аварии или повлекшие необходимость проведения сотрудниками ГАИ мероприятий по розыску участника ДТП или его транспортного средства.

Статья 18.16. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, оставление места дорожно-транспортного происшествия

2. Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, – влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет.