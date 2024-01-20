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Зеленский: Уже есть даты подписания новых договоров по гарантиям безопасности для Украины

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  • 20.01.2024, 19:13
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Зеленский: Уже есть даты подписания новых договоров по гарантиям безопасности для Украины
Владимир Зеленский

Речь идет про сильные двусторонние соглашения.

Украина уже видит конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы по гарантиям безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

- Уже провожу совещания по следующей неделе - наших международных мероприятий, которые мы планируем. Это касается и отношений с партнерами в Европе, в Евросоюзе. Добавим активности, а также это касается гарантий безопасности для Украины, - заявил он.

По словам Зеленского, готовятся новые соглашения с партнерами - сильные двусторонние соглашения.

«Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже видим конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы. Я благодарен всей нашей команде, которая вовлечена в переговоры, всем тем лидерам, тем государствам, которые готовы к действительно амбициозным решениям», - заявил он.

Зеленский добавил, что всей архитектурой гарантий безопасности - новой архитектурой - Украина фактически возвращает к жизни, реанимирует систему международного права.

«И когда для Украины будет возвращена справедливость, когда наша безопасность будет восстановлена, это и для других в мире будет работать», - подчеркнул он.

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