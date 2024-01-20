Простая математическая задача для школьников взорвала соцсети

Простая математическая задача для школьников взорвала соцсети3
- 20.01.2024, 19:31
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Проверьте и вы свои способности.
Задача, которая изначально предназначалась для старшеклассников, чтобы проверить их смекалку и способность мыслить аналитически, стала вирусной в сети. Как оказалось, решить ее под силу далеко не всем. Попав в соцсети, задача завирусилась и
вызвала большой ажиотаж в соцсети.
Загадка облетела все популярные соцсети, а ответ опубликовал аккаунт под названием Daily Quiz and Riddles в микроблоге X.
Итак, вот условие задачи: «Если A + B = 76, а A - B = 38, то чему равно A ÷ B?».
Для решения этой задачи пригодятся ваши знания алгебры и умение мыслить не шаблонно.
Решить задачу пытались тысячи пользователей сети, некоторые пришли к выводу, что правильный ответ - «1», в то время как другие склонялись к «3».