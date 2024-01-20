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Простая математическая задача для школьников взорвала соцсети

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  • 20.01.2024, 19:31
  • 1,740
Простая математическая задача для школьников взорвала соцсети

Проверьте и вы свои способности.

Задача, которая изначально предназначалась для старшеклассников, чтобы проверить их смекалку и способность мыслить аналитически, стала вирусной в сети. Как оказалось, решить ее под силу далеко не всем. Попав в соцсети, задача завирусилась и

вызвала большой ажиотаж в соцсети.

Загадка облетела все популярные соцсети, а ответ опубликовал аккаунт под названием Daily Quiz and Riddles в микроблоге X.

Итак, вот условие задачи: «Если A + B = 76, а A - B = 38, то чему равно A ÷ B?».

Для решения этой задачи пригодятся ваши знания алгебры и умение мыслить не шаблонно.

Решить задачу пытались тысячи пользователей сети, некоторые пришли к выводу, что правильный ответ - «1», в то время как другие склонялись к «3».

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