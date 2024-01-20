«Хлопок» в Петербурге: как украинскому дрону удалось пролететь 1250 километров вглубь РФ 3 20.01.2024, 19:52

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Украина нашла возможность.

В Санкт-Петербург ночью 18 января пришел «хлопок». Дрон украинского производства нанес удар по нефтебазе в Ленинградской области России.

Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал «24 Каналу», к каким хитростям, вероятно, прибегли разработчики уникального беспилотника, пролетевшего 1250 километров вглубь страны-террориста. Кстати, в ГУР считают, что атака на нефтебазу в Санкт-Петербурге свидетельствует о новом качестве средств поражения и расширении географии взрывов в России.

Вероятно, этот вид беспилотника сделан из материалов, малозаметных на радарах. Он летит низко и небольшой по размеру, ведь количество взрывчатки небольшое и нет смысла делать его масштабным.

- Акцент делается на двигателе, чтобы дрон летел малозаметно. Для объекта такого, как нефтебаза, 3 – 5 килограммов взрывчатого вещества достаточно. Возможно, для поражения другого объекта этого было бы мало, – заметил Мусиенко.

Санкт-Петербург расположен недалеко от российской границы с Финляндией, Эстонией и Латвией, которые являются странами-членами НАТО. Россия сейчас активно пропагандирует, будто бы Альянс собирается нападать на нее. Однако, несмотря на вероятную угрозу, россияне не сосредотачивают там свои средства противовоздушной обороны. Ведь сейчас вражеское ПВО на других участках, поэтому Украина нашла возможности.

«Я не исключаю, что для осуществления успешной атаки была тщательно проведена разведка и составлен маршрут. Возможно, раньше были даже неудачные попытки, но были сделаны выводы и корректировки, чтобы это улучшить», – добавил военный эксперт.

Отметим, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин намекнул, что при атаке на нефтебазу в Санкт-Петербурге применялись беспилотники, производимые в Украине. Он также сообщил, что Украина уже может производить дроны стоимостью от 350 долларов, которые способны летать на большие расстояния.