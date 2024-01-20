«Минимальная зарплата в месяц - $2 тысячи» 2 20.01.2024, 20:00

2,462

Белоруска честно рассказала о жизни в Южной Корее.

Белоруска Ксения живет в Южной Корее и рассказывает интересные факты о жизни на другом конце Земли в своем TikTok, пишет nashaniva.com. Мотивацией для Ксении стало то, что учителя в гимназии насмехались над ней.

— Помню, как наша классная руководительница собрала в кабинете девочек и закрыла дверь передо мной. Я осталась в коридоре вместе с еще одним мальчиком и слышала, что происходит в классе. Учительница сказала, что те девочки являются надеждой нашей гимназии, у них есть светлое будущее, а вот те дети в коридоре якобы такое слабое звено, они в жизни станут дворниками и уборщиками — от них больше никто ничего не ждет, — вспоминала она в соцсетях.

Девушке тогда было очень обидно это слышать, и она даже на какое-то время потеряла мотивацию учиться. Но потом появилось желание доказать всем, что она может добиться многого.

Поскольку точные науки давались Ксении тяжело, она решила сосредоточиться на изучении языков. Сначала был английский — этот язык не очень нравился, но девушка все же вышла на уровень С1. А позже она стала смотреть корейские дорамы и решила, что в будущем хочет выучить корейский язык. Корейская культура в тот момент еще не была очень популярной в Минске, поэтому многие не понимали выбор Ксении. Но родители ее поддержали.

После гимназии девушка поступила на факультет международных отношений в БГУ. Уже в процессе учебы она получила два гранта на обучение в Корее. А после выпуска получила третий грант – и отправилась в страну своей мечты учиться в Сеульском национальном университете, а также преподавать корейский язык.

Среди вещей, которые шокировали девушку в Корее, первым пунктом идет несоблюдение правил дорожного движения. То, что ты ступил на пешеходный переход, еще не гарантирует, что машина остановится. Блогерша жалуется, что однажды ей так чуть не наехали на ногу.

Также блогерше показались странными некоторые сочетания: например, корейцы любят есть сырную пиццу с медом или салат из овощей, который приправлен сладким джемом.

— Что мне очень не нравится в корейских квартирах, так это то, что душ совмещен с туалетом. Для меня до сих пор дико, что мыться нужно, сидя на унитазе. Это супернеудобнo, — делилась она с подписчиками.

Удивило белоруску и то, что в Сеуле, одном из самых современных городов в мире, до сих пор сдают в аренду квартиры в полуподвальных помещениях — там очень высокая влажность и много плесени, а летом их часто затапливает.

Но больше всего блогершу впечатлили корейские стандарты красоты. После переезда девушка начала думать, что у нее есть залысины на голове, а щиколотки слишком широкие — хотя до этого была вполне довольна своей внешностью.

Рассуждает в тиктоке Ксения и о стереотипе о том, что кореянок называют меркантильными. Она согласна с этим утверждением, но считает, что такое поведение вполне обосновано — и на это есть три причины.

Во-первых, жизнь в Корее очень дорогая. Смотрите сами: минимальная зарплата в месяц составляет примерно 2 тысячи долларов, но при этом продукты питания, коммунальные услуги и другие обязательные расходы дороже, чем в странах СНГ в 2-3 раза. А чтобы приобрести трехкомнатную квартиру в Сеуле, нужно заплатить примерно миллион долларов. Поэтому корейские зарплаты, хотя и впечатляют белорусов, в той реальности выглядят не очень космическими.

— Конечно, любая девушка, которая думает о серьезных отношениях, хочет иметь гарантию того, что вы не будете жить в полуподвальном помещении и есть только рамен.

Во-вторых, блогерша отмечает, что в Корее довольно сложно растить детей (особенно в финансовом плане). Она говорит, что видела статистику: в среднем семья к 18-летию ребенка тратит примерно 100 тысяч долларов только на его дополнительное образование (кружки, секции, репетиторов и курсы).

Может, именно поэтому сейчас в Южной Корее многие выбирают заводить собак, а не рожать детей.

— Когда я впервые приехала в Корею и увидела женщину с коляской, то невольно уступила ей дорогу. Когда я повернула голову, то увидела, что в коляске не ребенок, а маленькая собака, закутанная в пеленки. Ничего не имею против собак — я сама их люблю и с самого детства росла с собакой. Но для меня некоторые вещи кажутся немного странными. В Корее любовь к домашним питомцам доходит до того, что люди ведут себя с собакой, как с маленьким ребенком. Например, катают в колясочке, водят в специальный собачий детский садик. Есть даже рестораны для собак — «амакасе», — где им готовят специальные блюда.

В-третьих, жительницы Кореи выходят замуж в возрасте около 30 лет. До этого времени они получают образование, строят карьеру.